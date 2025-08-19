Тежко остава състоянието на пловдвчанката и детето ѝ, сгазени от АТВ

35-годишна жена от Пловдив и нейното 4-годишно дете продължават да са в тежко състояние след инцидента на 14 август в Слънчев бряг, когато бяха блъснати от АТВ на тротоар. При катастрофата сериозно е пострадал и служител на близък хотел.

Машината е била управлявана от 18-годишния Никола Бургазлиев, който има шофьорска книжка едва от май. Въпреки тежкия инцидент, Районният съд в Несебър го пусна под домашен арест.

„Състоянието на пострадалите остава тежко. Те ни отнеха живота. Нашите деца са психологически сринати, не искат да излизат“, разказа бащата на семейството Юлиян Здравков от Пловдив.

Той изрази опасения, че случаят ще бъде потулен, тъй като родителите на младежа са полицаи.

Адвокатът на пострадалите настоя разследването да бъде прехвърлено в София, за да се гарантира неговата обективност.

Снимка: BGonair