Повдигнаха три обвинения на убиеца от Столипиново

Прокуратурата повдигна общо три обвинения на мъжа, застрелял съпругата си в Столипиново. Първото обвинение спрямо 44-годишния П.К. е за това, че умишлено е умъртвил 37-годишната Д.К. като деянието е извършено в условията на домашно насилие и по начин и със средства, опасни за живота на мнозина – чрез възпроизвеждане на изстрели с незаконно притежаван пистолет „Макаров“ със заличен сериен номер.

П.К. е обвинен и за това, че е предоставил пистолет „Макаров“ със заличен сериен номер и с 8 патрона в него на 11-годишния си син дете, както и за това, че е придобил и държал огнестрелното оръжие без да има за това надлежно разрешение.

По делото е установено, че на 17 август в Пловдив, П.К. отишъл пред жилищен блок в квартал „Столипиново“, където живеели родителите на съпругата му. Тя се била преместила при тях, след като двамата се разделили. На мястото се намирал и 11-годишният им син. Малко преди това П.К. предоставил на детето незаконния си пистолет „Макаров“ с 8 боеприпаси за него. Момчето поставило оръжието в дрехите си.

П.К. изчакал съпругата му да се върне от работа. При пристигането й между тях възникнал конфликт заради това, че тя била напуснала семейното жилище. Жената отказала да се върне при съпруга си. Поради тази причина П.К. се ядосал, взел пистолета от дрехите на сина си и прострелял два пъти Д.К., която починала от кръвозагуба. След това П.К. се самопрострелял в областта на корема. Той бил откаран в болница, където е настанен за лечение, опериран е и е без опасност за живота. Там се намира под охрана.

Към настоящия момент обвиняемият П.К. е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжна прокуратура-Пловдив. Предстои да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.