18-годишният шофьор на АТВ, предизвикал тежкия инцидент вчера в Слънчев бряг, е с шофьорска книжка от месец май, съобщава БНР.

Семейство от Пловдив бе пометено от АТВ в Слънчев бряг

Липсва спирачен път, каза Юлиян Здравков – роднина на четиримата пострадали, премазани от превозното средство.Той очаква от съда адекватни мерки срещу извършителя.

35-годишната снаха на Юлиян Здравков, както и 4-годишният му племенник са с гръдни и черепно-мозъчни травми. Те са в медикаментозна кома. При инцидента тежко са пострадали и двете му деца – на 6 и 12 години.

„Нямаме информация от 10:00 часа вечерта. Казаха да се молим, да се надяваме на чудо и това е – черепно-мозъчна травма и сплескан кош и на двамата – и на малкия, и на снаха ми – 90-ти набор. Животът предстоеше пред тях. На моите деца – едното е със счупено стъпало, петата. Другото е с пукнатина в главата, шевовете – в момента е в неврохирургията, голяма рана има в бедрото. Млад шофьор, кара бързо, качва се на тротоара, помита ги, хвърля ги като кегли – на записите на камерите на хотела се вижда, няма никакъв спирачен път. Настига служител на хотела и го затиска в стената – тазът му е счупен, има вътрешни разкъсвания. Разбива фасадата на хотела“.

Очаква се в ранния следобед днес още информация от брифинга на Бургаската окръжна прокуратура.