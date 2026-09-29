Най-старите български килими за първи път в обща изложба в Пловдив

За първи път в България ще бъде представена ретроспективна изложба, посветена изцяло на най-старите открити до момента български килими. Експозицията „Бакамски – Гарибалда (най-старите български килими)“ ще бъде открита на 7 октомври 2026 г. от 18:00 ч. в Регионалния етнографски музей в Пловдив и ще представи уникални тъкани, създавани в Чипровци и околността от края на XVII век до 30-те години на XX век.

Фокусът на изложбата е върху бакамските килими, известни още като „гарибалда“ – изключително редки произведения, съхранили в себе си историята, естетиката и символния свят на поколения българи. Експозицията е резултат от над 10-годишния изследователски труд на Якоб ван Бейлен – нидерландски общественик, филантроп и колекционер, когото с право наричат „нидерландеца с българско сърце“. Посветил значителна част от живота си на съхраняването на традиционното българско килимарство, той притежава една от най-богатите колекции в света – над 80 бакамски килима и повече от 1000 автентични произведения от различни български килимарски школи.

Посетителите ще могат да се докоснат до история на три века, разказана чрез багри, символи и орнаменти. Тези килими са своеобразни картини без аналог – създадени от анонимни майсторки, които са тъкали без предварителна схема, директно от своето въображение. Именно това превръща всеки екземпляр в абсолютно неповторимо произведение.

Изложбата е и част от значима кауза – поредна стъпка към голямата мечта на Якоб ван Бейлен за създаване на Национален музей на килима в България. По време на откриването на събитието в Пловдив той ще сподели с публиката своите колекционерски, научни и естетически търсения, посветени на съхраняването и популяризирането на българското килимарско наследство.