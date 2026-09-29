Къща „Хиндлиян“ вече ще приема посетители всеки ден

Понеделник традиционно е почивен ден за много музеи, но Пловдив се е погрижил да не разочарова туристите, ако са избрали именно този ден за разходка из Стария град.

От октомври 2026 г. къща „Хиндлиян“ вече ще приема посетители всеки ден от седмицата, без почивен ден.

Един от най-ценните архитектурни паметници в Стария град ще се присъедини към къщите „Недкович“, „Стамболян“ и „Клианти“, които също са отворени за посещения в понеделник.

Така гостите на Пловдив ще имат възможност да разгледат възрожденската къща и в началото на седмицата, когато много други музейни обекти традиционно не работят.