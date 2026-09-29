ГрадътКултураНовини

Къща „Хиндлиян“ вече ще приема посетители всеки ден

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:22ч, вторник, 29 септември, 2026
0 127 Преди по-малко от минута

Понеделник традиционно е почивен ден за много музеи, но Пловдив се е погрижил да не разочарова туристите, ако са избрали именно този ден за разходка из Стария град.

От октомври 2026 г. къща „Хиндлиян“ вече ще приема посетители всеки ден от седмицата, без почивен ден.

Един от най-ценните архитектурни паметници в Стария град ще се присъедини към къщите „Недкович“, „Стамболян“ и „Клианти“, които също са отворени за посещения в понеделник.

Така гостите на Пловдив ще имат възможност да разгледат възрожденската къща и в началото на седмицата, когато много други музейни обекти традиционно не работят.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:22ч, вторник, 29 септември, 2026
0 127 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина