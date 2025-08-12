Какво не знаем за камъните в бъбреците?

Говори д-р Стефан Дечев, уролог от МБАЛ „Света Каридад“

Нефролитиазата (камъни в бъбреците) е остро болезнено, често рецидивиращо състояние, което засяга хора от всички възрасти и е с нарастваща честота както у нас, така и в световен мащаб. Проблемът често се свързва с повишен риск от хронично бъбречно заболяване, хипертония и дори сърдечно-съдови усложнения.

За нарастващия брой пациенти от всички възрасти говори урологът д-р Стефан Дечев, завеждащ отделението по урология в МБАЛ „Света Каридад“ – Пловдив, който споделя:

„Все по-често виждаме пациенти на 25–30 години със симптоми за нефролитиаза. Според световните данни камъните в бъбреците са по-често срещани при мъжете, като рискът нараства след 20-годишна възраст и достига пик между 40 и 60 години. При жените най-често заболяването се проявява около 25–30-годишна възраст. У нас, според неофициални данни, честотата на появяване на симптоми варира при 4% до 7% от населението, с тенденция към нарастване“.

Преди да започнем с прием на медикаменти и лечение трябва да сме наясно със симптомите на това заболяване. Най-честите признаци са внезапно настъпваща болка в кръста, кръв в урината, гадене и повръщане. Болката се усилва и отслабва в острата фаза и пациентите често не могат да намерят удобна позиция и изглеждат извити от болка. Въпреки че често се описва като мъчителна, болката може да бъде и тъпо усещане за натиск или дърпане.

Доктор Дечев обобщава: „Приблизително при половината от пациентите имаме гадене и повръщане. Кръв в урината присъства в почти 90% от случаите, но липсата й не изключва каменна болест, а температурата и втрисането предполагат наличие на инфекция, което от своя страна изисква незабавно лечение. Постоянната болка в началото поражда опасения за по-тежки последствия като запушване на бъбрека, с преместването на камъка към мехура болката може да се усети и към върха на уретрата, причинявайки парене и постоянно чувство за уриниране“.

Независимо дали страдате от камъни в бъбреците или не трябва да знаете основните фактори за това заболяване. В световен мащаб се забелязва завишен прием на храни богати на натрий и животински протеини, включително преработени и бързи храна. В комбинация с нисък прием на течности, богати на калций храни, плодове и зеленчуци и заседналия начин на живот се оформят достатъчно предпоставки за нефролитиаза. Наследствеността при това заболяване увеличава риска два и половина пъти.

„Анамнезата на захарен диабет тип 2 също увеличава риска от бъбречни камъни, независимо от диетата и тежестта на тялото. Същият риск крият и пациентите с подагра, болест на Крон или хиперпаратиреоидизъм“, казва Дечев и допълва, че нефролитиазата е установена като рисков фактор за бъдещо развитие на хипертония, сърдечно-съдови заболявания и хронично бъбречно заболяване, въпреки че връзките са по-слаби и се различават между мъжете и жените.

Как лекарите поставят диагноза и кога състоянието не е спешно

Задължителните стъпки включват ехография на пикочо-отделителната система и компютърна томография (КАТ), които дават точна информация за размера и мястото на камъка. Уролозите в специализираното отделение на МБАЛ „Каридад“ поясняват, че ако камъкът попадне в уретера (каналът между бъбрека и пикочния мехур) той може да запуши оттичането на урината и да причини хидронефроза – разширение на бъбречното легенче. Първа степен на това състояние позволява консервативно лечение, но при условие, че отговаря на показатели като – камъкът е под 6 мм, болката е овладяна, няма инфекция, придружена с температура и бъбречната функция е запазена. Тогава състоянието не е спешно, защото организмът може сам да изхвърли камъка. Доктор Дечев и колегите му казват, че това може да отнеме от няколко дни до седмици и то под лекарско наблюдение и подходящи медикаменти.

Оперативна намеса се налага при липса на елиминиране на камъка до 4 седмици от началото на оплакванията, състоянието се влоши, увеличи се болката, появи се повишена температура, разширението на бъбречното легенче влезе във втора и трета степен смутен дренаж. Доктор Стефан Дечев и колегите му препоръчват операции с минимално инвазивни методи като лазерна литотрипсия (разбиване на камъка) като тези, които се извършват в МБАЛ „Света Каридад“ с апаратура от най-ново поколение. След процедурата се препоръчва и химичен анализ на камъка, за да се изгради персонализирана превантивна диета. Уролозите препоръчват:

Пийте поне 2.5 литра вода дневно

Намалете солта и животинския протеин

Яжте повече плодове и зеленчуци

Не прекалявайте с приема на добавки с калций

Поддържайте здравословно тегло

При правилно поведение и профилактика, над 80% от случаите на камъни в бъбреците могат да бъдат избегнати.