Хванаха мъж и жена със сериозно количество дрога

Полицейската операция за пресичане на престъпленията с наркотици на територията на квартал „Столипиново“ бе проведена в петък от служители на Шесто РУ. В къща с дворно място те задържали 53-годишен мъж и жена на 51 години, а при последвалото претърсване в имота са открити тайници с два вида високорискови вещества, съхранявани с цел разпространение.

Иззети са около 38 грама синтетичен канабиноид и 48 грама марихуана, разпределени в пакети на едро и под формата на единични разфасовки – общо над 260 броя. При процесуално-следствените действия са конфискувани и над 400 грама пастообразно вещество, използвано като суровина за производство на дизайнерска дрога.

Двамата пловдивчани са известни на полицията за подобно престъпление, а мъжът е и осъждан. Към материалите по започнатото по случая бързо производство са приобщени и известна парична сума, както и други доказателства за осъществяваната незаконна дейност. С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив извършителите са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.