Младежът насочвал пластмасовата играчка през прозореца на движещ се автомобил по бул. „България“

Акт по Указа за борба с дребното хулиганство е съставен на 19-годишен младеж, който размахвал детски пистолет през прозореца на лек автомобил и го насочвал към други участници в движението в Пловдив.

Инцидентът е станал около 20:15 часа вчера на бул. „България“, след като в полицията е подаден сигнал за противообществената проява. На място незабавно са изпратени служители на Трето районно управление.

При проверката полицаите установили, че младежът е използвал пластмасов детски пистолет, който насочвал към преминаващите моторни превозни средства, докато автомобилът се движел. Играчката е иззета.

По случая е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство, а с решение на Пловдивския районен съд на извършителя е наложено административно наказание – глоба в размер на 127 евро.

От полицията напомнят, че подобни действия могат да предизвикат сериозно безпокойство сред останалите участници в движението и да създадат предпоставки за пътни инциденти, независимо че използваният предмет е играчка.