На пътя в Пловдив 22-годишен напръска с лютив спрей шофьор и жена

След спор на тясна улица младият шофьор извадил спрей и през отворения прозорец на автомобила си напръскал другия водач и неговата спътничка

22-годишен мъж е привлечен като обвиняем за хулиганство след пътен конфликт в Пловдив, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от 2 март 2026 г. По данни на разследването младият мъж управлявал лек автомобил „Пежо“ по улица със стеснен участък в града. При разминаване с друг автомобил възникнал спор между двамата водачи.

По време на конфликта 22-годишният извадил лютив спрей и през отворения прозорец на колата си напръскал другия шофьор и неговата спътничка.

Двамата пострадали са били откарани в болница, където е установено, че имат наранявания по роговицата на очите. За случая е подаден сигнал на телефон 112.

По образуваното досъдебно производство се извършват разпити на свидетели и са назначени експертизи. Разследването продължава.