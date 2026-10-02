„Сова Харис“: Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 50,2% сред решилите за кого ще гласуват

До урните на първи тур се очаква да отидат малко под 2,5 млн. избиратели, сочи проучване на агенцията

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 50,2% подкрепа сред анкетираните, които са посочили конкретна кандидатпрезидентска двойка. Това показват данните от проучване на „Сова Харис“, реализирано по поръчка на вестник „Труд“.

За Андрей Гюров – Георги Кандев заявяват подкрепа 23,7% от посочилите конкретна двойка, а Костадин Костадинов – Петър Волгин получават 12,7%. Друг кандидатпрезидентски тандем посочват 13,4% от анкетираните.

Проучването е проведено в периода 23–28 септември сред 1000 пълнолетни български граждани.

Под 50% са решили да гласуват

Според данните по-малко от половината избиратели са взели решение както да гласуват, така и за кого да дадат гласа си. На тази база от „Сова Харис“ изчисляват, че на първия тур до урните биха отишли малко под 2,5 млн. гласоподаватели.

От агенцията уточняват, че разчетите са направени на база реално живеещите в страната хора, без да се включват българските граждани, живеещи в чужбина и фигуриращи в избирателните списъци.

При регистрираните в проучването нагласи се очертава втори тур, в който биха участвали първите две кандидатпрезидентски двойки – Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

Илияна Йотова с 45,7% доверие

В показателя „доверие“ сред политиците, включени в изследването, Илияна Йотова е посочена от 45,7% от анкетираните. Премиерът Румен Радев получава 44,6%, Андрей Гюров – 19,4%, Костадин Костадинов – 17,2%, а Крум Зарков – 15,2%.

Асен Василев получава 14,7% доверие, Радан Кънев – 12,8%, Божидар Божанов – 12,6%, Ивайло Мирчев – 12,5%, а Радостин Василев – 11,1%.

Бойко Борисов е посочен от 10% от анкетираните, Ивелин Михайлов – от 8%, а Делян Пеевски – от 2,7%.

Цените и инфлацията са основният проблем

Високите цени и инфлацията са посочени като най-сериозния проблем пред страната от 53,7% от анкетираните.

Следват:

лошото управление на страната – 13,6%;

корупцията и съдебната реформа – 12,5%;

безработицата и ниските доходи – 10,1%;

войните в Украйна и Близкия изток – 7,7%.

На въпроса за оценката на работата на правителството 34,8% заявяват, че то се справя по-скоро успешно с управлението на страната. 44,6% го оценяват като по-скоро неуспешно, а 20,6% не могат да преценят.

Най-високо доверие сред институциите има БПЦ

Българската православна църква е институцията с най-високо отчетено доверие в проучването – 58%.

Полицията получава 47,5%, армията – 46,9%, а президентството – 46,8%. Доверието в правителството е 35,1%, в Народното събрание – 20,2%, в съда – 18,8%, а в прокуратурата – 16,2%.

Нагласи за войната в Украйна

Общо 58,4% от анкетираните са съгласни с тезата на премиера Румен Радев, че войната в Украйна не може да има успешно военно решение и че лидерите на Европейския съюз трябва да установят дипломатически контакти за диалог с Русия.

18% не са съгласни с тази позиция, а 23,6% не могат да преценят.

46,5% смятат, че Украйна трябва да сключи мир с Русия, приемайки териториални отстъпки. На обратното мнение са 26,1%, а 27,4% не могат да преценят.

По отношение на енергийните суровини от Русия 12% се съгласяват с тезата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че те са токсични за Европа и европейските страни трябва да се откажат от тях в дългосрочен план. 65,8% не са съгласни, а 22,2% не могат да преценят.

Мнения за казуси от президентската кампания

39,4% от анкетираните смятат, че е било удачно повдигането на казуса с помилването на петричкия наркобос по време на кандидатпрезидентската кампания. 35,8% са на обратното мнение, а 24,8% не могат да преценят.

По отношение на казуса „Петрохан“ 43,7% определят като уместно изнасянето на данни по време на кампанията. 31,1% не го смятат за уместно, а 25,2% не могат да преценят.

Според обобщението на „Сова Харис“ нагласите от последните парламентарни избори се запазват и в настоящата ситуация. От агенцията посочват още, че активираните ядра от привърженици на трите кандидатпрезидентски двойки с най-висока подкрепа са с различна големина, като не се наблюдава значима подкрепа от периферията за някой от кандидатите.

Методология

Проучването е представително за пълнолетното население на страната и е проведено от „Сова Харис“ в периода 23–28 септември 2026 г. сред 1000 български граждани. Използван е методът на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Максималната грешка при 50% относителен дял и 95% доверително равнище е 3,1 процентни пункта. Изследването е реализирано по поръчка на вестник „Труд“.