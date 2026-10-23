Без социални мрежи за деца под 15 години в Гърция от 2027 г.

Гръцкият парламент одобри закон, който забранява използването на социални мрежи от деца под 15-годишна възраст. Мярката ще влезе в сила от 1 януари 2027 г., съобщава Ройтерс.

Платформите ще разполагат с два месеца и половина, за да въведат механизми за проверка на възрастта на потребителите, като същевременно трябва да бъде гарантирана защитата на личните им данни. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

Гърция е сред седемте държави от Европейския съюз, които работят с Европейската комисия по общ подход за проверка на възрастта онлайн.

Според гръцкото правителство ограничението цели да защити децата от прекомерното използване на социалните мрежи и т.нар. „безкрайно скролване“, което може да отнема от съня, концентрацията и времето им за общуване извън интернет.

Австралия беше първата държава, въвела подобно законодателство. Във Франция също беше приета мярка за ограничаване на достъпа на непълнолетни, но през август тя беше отменена от Конституционния съд.