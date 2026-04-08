Петър Денчев: „Младите не искат подаяния – искат възможности“

„Пловдив трябва да стане по-свързан, по-чист и по-силен икономически“, смята кандидатът за народен представител на „Прогресивна България“

Петър Денчев е кандидат за народен представител от листата на „Прогресивна България“ в Пловдив. Той е предприемач и мениджър с опит в строителството, туризма и индустрията. Участва в управлението и развитието на редица проекти, носител на престижната награда „Сграда на годината“. Председател е на Сдружението на пловдивските хотелиери и съосновател на инициативи, насочени към устойчивото развитие на региона. Преди да се посвети на бизнеса, е професионален футболист – част от младежките национални формации на България и от няколко български и международни клуба. Завършил е маркетинг и бизнес администрация и продължава образованието си в областта на строителството и инженерното управление.

Как искате да изглежда България на младите?

Искам България на младите да бъде място, в което човек не се чуди дали да остане, а се гордее, че остава. България, в която трудът има стойност, усилията се възнаграждават, а правилата са еднакви за всички. Държава, в която младият човек не губи години в борба със системата, а ги инвестира в развитие, в образование, бизнес, семейство.

За мен България на младите трябва да бъде предвидима държава, защото младите не бягат от трудностите, бягат от хаоса и несправедливостта.

Какво бихте направили за младите хора в страната?

Аз вярвам, че младите хора не искат подаяния, искат възможности.

Първото, което бих направил, е да работя за по-тясна връзка между образование и реална икономика, така че това, което учат да им дава директна реализация в практиката.

Второто е подкрепа за първа работа и първи бизнес чрез облекчени процедури, достъп до финансиране и по-малко административни бариери.

Третото – създаване на среда, в която младите специалисти да виждат перспектива тук, а не в чужбина. Това означава работеща инфраструктура, модерни градове и ясни правила за развитие.

3. Какво бъдеще искате за децата си?

Искам бъдеще, в което децата ми да растат със самочувствие, че живеят в държава, която работи.

Държава, в която могат да учат спокойно, да се реализират достойно и да бъдат оценявани заради това, което могат, а не заради това кого познават. Като родител и като човек, който ежедневно работи с реални проекти, аз знам колко важно е да оставим стабилна основа, не само като инфраструктура, а като ценности: честност, отговорност, уважение към труда и духовност.

Моята лична мотивация да съм тук е именно това – да знам, че децата ми ще имат избор да останат в България, не защото трябва, а защото искат.

4. Какво бихте направили за Пловдив

Свързаност и транспорт

Пловдив има нужда от реални решения срещу транспортния хаос, истински околовръстен път, по-добра организация на трафика, модерна инфраструктура и ясна визия за развитие на градската мобилност. Свързаността не е удобство, тя е икономика.

Чистота, поддръжка на градската среда и чиста вода

Градът трябва да бъде поддържан ежедневно, не кампанийно. Чистотата, зелените площи и поддръжката на публичната среда са въпрос на уважение към хората и към самия град.

Днес презастрояването на Пловдив води до сериозни проблеми с водното налягане в редица жилищни и индустриални зони, което прави проекта за водоснабдяване “Доспат – Въча” критично важен за нормалния живот и бизнеса през следващите 20 години. Успоредно с това е наложително цялостно модернизиране на канализационната мрежа, тъй като растежът на Пловдив изисква смели мерки с визия за десетилетия напред.

Икономическо развитие и индустрия

Пловдив има потенциала да бъде двигател на българската икономика. Ще утвърдим града като водещ индустриален и логистичен център чрез безкомпромисна подкрепа за бизнеса и мащабно разширяване на индустриалните зони. С превръщането на летище Пловдив в модерен транспортен хъб, ще разкрием нови хоризонти за инвестиции и ще гарантираме високо платени работни места, които да задържат младите таланти тук.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!