Земетресение и химическа авария в Пловдив – как се спасяват хора?

Земетресение разтърсва центъра на Пловдив. Скеле се срутва върху минувачи, избухва газова инсталация, има тежко ранени. Почти едновременно в промишлен обект възниква химическа авария, последвана от взрив. Десетки сигнали постъпват на телефон 112, а спасителните екипи трябва да действат на два фронта едновременно. Възможностите на цивилните служби са изчерпани и на помощ се включват военни и международен екип.

Това беше сценарият на мащабна демонстрация на реакция при бедствия и масови инциденти, която се проведе днес в центъра на Пловдив. Събитието е част от Националния конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер.

Демонстрация на действия при бедствия и масови инциденти показват в центъра на Пловдив

Макар земетресението, взривовете и пострадалите да бяха част от симулацията, действията на спасителните и медицинските екипи следваха реални протоколи за реакция при бедствия. Пред очите на публиката се разиграха ситуации, в които всяка минута има значение. Спасители изваждаха затрупани хора изпод отломките с помощта на обучени кучета, медици спираха животозастрашаващи кръвоизливи, оказваха помощ на пострадали с тежки травми и изгаряния. Ранените бяха обработвани в полева болница, а най-тежко пострадалите – транспортирани с медицински хеликоптер.

Една от най-важните задачи беше медицинската сортировка на пострадалите. При масов инцидент лекарите не могат да помогнат едновременно на всички. Те трябва за секунди да преценят кой е в непосредствена опасност за живота, кой може да изчака и как да разпределят ограничените ресурси така, че да спасят възможно най-много хора.

Ситуацията се усложни от втора авария – изтичане на опасно химическо вещество в условен промишлен обект. Специализираните спасителни екипи трябваше да установят опасната зона, да изведат пострадалите и да извършат деконтаминация – отстраняване на опасните вещества от хората.

В демонстрацията участваха екипи на Центровете за спешна медицинска помощ по въздух и суша, ВМА, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, МВР, БЧК, 68-а група „Специални сили“ от Съвместното командване на специалните операции, парамедици и медицински специалисти от болнични лечебни заведения, аварийно-спасителни формирования, специалисти по химическа, биологична, радиологична и ядрена защита. Всички действаха в обща координация, при ограничени ресурси и непрекъснато променяща се обстановка.

Освен мащабната демонстрация програмата на конгреса, който се провежда в Пловдив, обединява 65 научни резюмета, практически обучения и международно участие, като за първи път в общ професионален форум събира толкова широк кръг специалисти от различни структури.

„Основното послание на демонстрацията е ясно: при голямо бедствие никоя служба не може да се справи сама. Животът на пострадалите зависи не само от бързината на реакцията, но и от това доколко добре спасители, медици, полиция, болници и военни могат да работят като един екип“, коментира проф. д-р Христо Бозов, председател на Научния комитет на конгреса.

Организаторите изказват благодарност към Община Пловдив за съдействието в предоставянето на терена за демонстрацията.