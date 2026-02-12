В два пункта в Пловдив издават карти за безплатно пътуване на деца до 7 години

В два пункта в Пловдив издават карти за безплатно пътуване в градския транспорт за деца до 7 години. Това са специализираните бюра на ул. „Бяло море“ №7 и на ул. „Леонардо да Винчи“ №8 в Пловдив, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

За издаването на документа е необходимо копие от акта за раждане на детето, лична карта на родителя с постоянен адрес в Пловдив или удостоверение за настоящ адрес в града.

С решение на правителството от 1 февруари 2024 децата до 14 години пътуват безплатно в градския транспорт, като за възрастта от 7 до 14 години, освен споменатите документи, е необходима и снимка на детето.

Картите за по-големите деца се издават на гишетата на ул. „Бяло море“ №7, на ул. „Леонардо да Винчи“ №8, както и на тези на бул. „Цар Борис Трети Обединител“ №157, на бул. „Освобождение“ №33 и на бул. „Княгиня Мария Луиза“№65.

От ОП „Организация и контрол на транспорта“ напомнят, че пътуването за децата е безплатно само ако имат издадена карта.