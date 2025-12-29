Поради трайно високия интерес от страна на гражданите и отчетливите резултати за общественото здраве, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив обявява продължаване и разширяване на кампанията за безплатни профилактични прегледи и ранна диагностика „Здраве за всички“, съобщават от най-голямата болница в страната.

Инициативата стартира като отговор на нарастващата необходимост от системно насърчаване на профилактиката и превенцията на заболяванията – ключови фактори за по-дълъг и по-качествен живот. Още с първите си етапи кампанията се утвърди като устойчива, социално отговорна и ефективна платформа за достъп до здравни грижи.

„Резултатите от кампанията показват ясно, че когато профилактиката е достъпна и навременна, тя спасява животи. Ранното откриване на заболявания дава възможност за по-щадящо и по-успешно лечение и има пряк ефект върху качеството на живот на хората. За УМБАЛ „Свети Георги“ „Здраве за всички“ е дългосрочна мисия и социална отговорност към обществото в грижата за здравето“, заяви Антония Иванова, началник на отдел „Комуникации и стратегии“ в лечебното заведение.

Обявена за периода май – декември 2025 г. кампанията предизвика значителен обществен интерес. Бяха реализирани множество интервюта с медицински специалисти, насочени към повишаване на информираността относно значението на профилактиката и ранната диагностика. В рамките на инициативата се проведоха 25 кампании за безплатни профилактични прегледи в 15 клиники, като стотици граждани получиха достъп до навременна и качествена медицинска оценка. При част от тях бяха установени здравословни проблеми, изискващи допълнителни изследвания или лечение, което допринесе за ранно откриване на заболявания, повишаване на здравната информираност и в редица случаи – за спасяване на човешки животи.

„С тази кампания поставяме здравето в центъра на вниманието – не само като лечение, а като активна грижа, превенция и информираност. „Здраве за всички“ е послание, но и лична отговорност за всеки човек и неговите близки“, допълва Антония Иванова.

Инициативата е в пълно съответствие с Националната здравна стратегия до 2030 г. и допринася за утвърждаването на УМБАЛ „Свети Георги“ като лидер в превенцията и общественото здраве.

С оглед на постигнатия успех, кампанията ще продължи и ще бъде разширена през 2026 г. като датите, локациите и графикът на предстоящите профилактични прегледи и инициативи ще бъдат обявявани на официалния сайт и в социалните мрежи на УМБАЛ „Свети Георги“.