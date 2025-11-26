Стартира третият Пловдивски фестивал на науката  

Официалното откриване на ІІІ Пловдивски фестивал на науката ще се състои на 27 ноември от 10:30 ч. във фоайето на Центъра по растителна и системна биология и биотехнология на ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ 14 в жк Тракия, което за времето на фестивала ще се нарича Зона „Откривател“. Основните партньори ще поздравят с кратки приветствия учениците, посещаващи Училищната програма, както и учените по щандовете.

Фестивалът обхваща две програми – Училищна и Основна. 1700 места в Училищната програма са заети от учители от 29 училища в града и една детска градина. При наличието на свободни места в залите ще се допускат и други желаещи. Всички събития са безплатни, но предварителната резервация на места гарантира вход, тъй като местата са ограничени и се изчерпват.

Програмата за училища и формулярът за заявяване на места:

https://beautifulscience.bg/p-programa/schools-plovdiv/.

Основната програма и безплатни пропуски: https://beautifulscience.bg/p-programa/

Безпрецедентен брой щандове в Зона Откривател очакват посетителите: https://beautifulscience.bg/p-explorer/.

Всичко за Фестивала можете да видите на адрес: https://beautifulscience.bg/plovdiv science-festival/.

Пловдивският фестивал на науката се организира от Фондация „Красива наука” под патронажа и националното партньорство на Министерство на образованието и науката и Българската академия на науките. Партньори на фестивала са Центърът по растителна и системна биология и биотехнология, Община Пловдив, Ендуросат, Кауфланд, АBC Communications & Design, ИК Жанет-45, Софийски университет, ТУ Пловдив, МУ-Пловдив, Зоологическа градина – Пловдив, Регионален природонаучен музей-Пловдив, Национален природонаучен музей при БАН, Асоциацията на младите полярни изследователи АПЕКС, ТехноМеджикЛенд, Център за изследвания и анализи, Цвете в епруветка, Клуб Квант, CodeCraft, National Geographic, Френски институт – София, NT Center, Българо-румънска обсерватория, БТА, в-к Аз-буки, Наука OFFNews, MediaBricks, БГ Наука, Уча в Пловдив.