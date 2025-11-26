ГрадътНовини

Стартира третият Пловдивски фестивал на науката  

Официалното откриване на ІІІ Пловдивски фестивал на науката ще се  състои на 27 ноември от 10:30 ч. във фоайето на Центъра по растителна и системна  биология и биотехнология на ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ 14 в жк  Тракия, което за времето на фестивала ще се нарича Зона „Откривател“. Основните партньори ще поздравят с кратки приветствия учениците, посещаващи  Училищната програма, както и учените по щандовете.  

Фестивалът обхваща две програми – Училищна и Основна. 1700 места в Училищната  програма са заети от учители от 29 училища в града и една детска градина. При  наличието на свободни места в залите ще се допускат и други желаещи. Всички  събития са безплатни, но предварителната резервация на места гарантира вход, тъй  като местата са ограничени и се изчерпват. 

Програмата за училища и формулярът за заявяване на места:  

https://beautifulscience.bg/p-programa/schools-plovdiv/.

Основната програма и безплатни пропуски: https://beautifulscience.bg/p-programa/ 

Безпрецедентен брой щандове в Зона Откривател очакват посетителите:  https://beautifulscience.bg/p-explorer/.  

Всичко за Фестивала можете да видите на адрес: https://beautifulscience.bg/plovdiv science-festival/.  

Пловдивският фестивал на науката се организира от Фондация „Красива наука” под  патронажа и националното партньорство на Министерство на образованието и науката и Българската академия на науките. Партньори на фестивала са Центърът по  растителна и системна биология и биотехнология, Община Пловдив, Ендуросат,  Кауфланд, АBC Communications & Design, ИК Жанет-45, Софийски университет, ТУ Пловдив, МУ-Пловдив, Зоологическа градина – Пловдив, Регионален природонаучен  музей-Пловдив, Национален природонаучен музей при БАН, Асоциацията на младите  полярни изследователи АПЕКС, ТехноМеджикЛенд, Център за изследвания и анализи,  Цвете в епруветка, Клуб Квант, CodeCraft, National Geographic, Френски институт – София, NT Center, Българо-румънска обсерватория, БТА, в-к Аз-буки, Наука OFFNews,  MediaBricks, БГ Наука, Уча в Пловдив.

