Промяна в работното време на касите на общината утре и на 5 януари

Във връзка с годишното приключване на отчетната 2025 година и необходимостта от техническа подготовка за работа с евро от 01.01.2026 г., Община Пловдив уведомява потребителите на услуги от общинската администрация следното:

на 30.12.2025 г. касата на Община Пловдив на площад „Стефан Стамболов“ № 1 и Дирекция „Местни данъци и такси“ на адрес град Пловдив, ул. „Радецки“ № 18А ще работят с клиенти от 08.30 часа до 11.00 часа;

на 05.01.2026 г. касата на Община Пловдив на площад „Стефан Стамболов“ № 1 ще работи с клиенти, както следва:

-от 08.30 часа – приема плащания чрез ПОС терминални устройства

-от 10.00 часа – приема плащания и в брой

на 05.01.2026 г. Дирекция „Местни данъци и такси“ на адрес ул. „Радецки“ № 18А, гр. Пловдив ще работи с клиенти след 13.00 часа.

На 30.12.2025 г. и 05.01.2026 г. касовите гишета на Дирекция „Местни данъци и такси“ в районните администрации на Община Пловдив в районите „Южен“, „Северен“, „Западен“, „Източен“ и „Тракия“ няма да работят с клиенти. Обслужването ще се извършва в Дирекция „Местни данъци и такси“ на адрес гр. Пловдив, ул. „Радецки“ № 18А.