Повреден въжен тролей застрашава децата в ЖК Тракия

Вече повече от месец стои неремонтиран въженият тролей с гумата, който е част от детската площадка, намираща се на бул. „Санкт Петербург“, на кръстовището срещу Картинг пистата в ЖК Тракия, сигнализират читатели на „Под тепето”.

„Това е един от най-любимите уреди на малчуганите. Въпреки, че е повреден, децата се опитват да го ползват, а това може да доведе до инциденти”, алармират родители.

Те очакват в най-кратки срокове от районното кметство в Тракия да вземат мерки и въженият тролей да бъде ремотиран, за да може децата отново да му се радват, а съоръжението да бъде безопасно за тях.

