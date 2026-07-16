Поставиха GPS предаватели на млади щъркели в Белозем

Млади бели щъркели, родили се в село Белозем, ще бъдат проследявани с помощта на съвременните технологии. Тази година малките птици в Европейското село на щъркелите направиха вече своите първи полети, а от тук насетне експерти ще наблюдават всяка стъпка от тяхното израстване и бъдещото им пътешествие.

Белозем е дом на една от най-значимите колонии на бели щъркели в България – над 40 гнездящи двойки всяка година се завръщат в селото. През настоящия сезон експертите на Зелени Балкани маркираха три млади птици от двете щъркелови гнезда, разположени на покрива на НЧ „Просвета 1909 г.“ в центъра на селото.

На всяка от птиците беше поставен GPS предавател, който ще позволи на специалистите да проследят не само предстоящата миграция на младите щъркели, но и техните първи стъпки в света на възрастните птици – кога започват да летят, кои райони посещават и как постепенно опознават територията около родното си гнездо.

Освен с GPS устройства, младите щъркели бяха маркирани и със специални шестоъгълни пръстени от типа ELSA, разработени от Института „Макс Планк“ в Германия. Те позволяват индивидуално разпознаване на птиците и допринасят за дългосрочни научни изследвания на вида.

Жителите и гостите на Белозем станаха свидетели на този специален природен спектакъл – първите полети на младите щъркели – миналата седмица. Първо смелост събра една от младите птици от второто гнездо, маркирана с пръстен B0782. Първият ѝ полет я отведе до голямата щъркелова колония на покрива на ОУ „Гео Милев“, разположена от другата страна на река Сребра, която преминава през селото. Само няколко дни по-късно младият щъркел направи и първото си по-далечно пътешествие – напусна пределите на селото и достигна земеделските площи в западната част на землището.

Скоро този пример беше последван и от останалите две млади птици. Второто малко от същото гнездо постепенно разширява своята територия, като все още предпочита близките сгради около читалището и училищната колония. Третото младо щъркелче, макар и да направи първия си полет малко по-късно, вече уверено посещава нивите североизточно от селото.

Тези първи полети са само началото на едно дълго пътуване. Благодарение на GPS проследяването експертите ни ще могат да научат повече за поведението, оцеляването и миграционните маршрути на младите щъркели – знания, които са изключително важни за опазването на вида.

Маркирането на младите бели щъркели с GPS предаватели се осъществява с подкрепата на „FUTURE – You & The Planet“.