Убийството край автогарата в Пловдив влиза в съда

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо мъж на 51 г. Той е предаден на съд за това, че на 19.09.2025 г. в гр. Пловдив, умишлено е умъртвил другиго – 52-годишен мъж, като смъртта е настъпила на 22.09.2025 г. в болница и деянието е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 11 предл. 1 вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.

На 19 септември 2025 г., около 22 часа, пострадалият мъж се намирал в района на автогара в гр. Пловдив. Той изчаквал автобуса за гр. Бурса, Турция, където живеел. Няколко месеца по-рано се бил прибрал в гр. Пловдив при близките си и работел като строител. Докато чакал автобуса, в района на автогарата срещнал обвиняемия и негов приятел. Те често просели наоколо и понякога проявявали вербална агресия, ако не получат пари.

Пострадалият мъж ги видял край оградата и попитал защо го били ограбили по-рано през деня. Това ядосало обвиняемия, който се отдалечил за кратко и се върнал с двуметров дървен кол. Насочил се към пострадалия и двамата започнали да се гонят в района на автогарата. Те викали и се обиждали. Установено е, че обвиняемият е нанесъл пет удара на пострадалия. Един от тях е бил в главата, при който дървения кол се счупил. Според съдебномедицинската експертиза на пострадалия му е била причинена тежка черепно-мозъчна травма, в резултата на което е починал в болницата на 22 септември 2025 г. Действията на двамата мъже са били възприети от множество хора на автогарата, но те не се намесили. Един от тях е подал сигнал на телефон 112. Деянието е извършено по хулигански подбуди.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той е осъждан преди. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.