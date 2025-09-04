По повод честването на 140-ата годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив, Община Пловдив напомня на гражданите и гостите на града за важни мерки, свързани с безопасността и организацията на събитията.

По време на тържествената заря-проверка на 6 септември, в района на площад „Съединение“ няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, с агресивно поведение, както и носещи обемисти багажи, огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, остри предмети, стъклени бутилки и др.

От съображения за сигурност, в периода от 16:00 до 22:30 часа на 6 септември се въвежда забрана за полети на дронове и други безпилотни или пилотирани летателни средства в радиус от 1000 метра и височина 1000 метра около паметника на Съединението. Изключение се прави единствено за излитащите и кацащите самолети на Летище Пловдив.

Общината напомня на политическите партии и организации, че трябва да заявят поднасянето на венци не по-късно от 12.00 часа на 5 септември на имейл protocol.plovdiv@gmail.com , както и трите имена на венценосците. Входът за представителите на организациите, които са заявили в Община Пловдив поднасянето на венци, е откъм улица „Хан Кубрат“ от страната на Археологическия музей и ще е отворен от 17.30 до 19.00 часа.

Празнична програма

Празничната програма за 6 септември започва в 10:00 часа с молебен в катедрален храм „Св. Богородица“. В 11:00 часа следва полагането на венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николов (до пл. Римски стадион), а веднага след това, в 11:30 ч., ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Захари Стоянов в Градската градина (зад Регионалния природонаучен музей).

В 19:00 часа на площад „Централен“ ще се състои традиционната възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет „Родолюбие“. В 19:30 часа на сцената на Античен театър Пловдив започва празничният концерт на Биг бенд Пловдив – „Биг бенд Пловдив – Приключението 25 години“. Входът е свободен.

В 20:30 часа на площад „Съединение“ пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където започва тържествена заря-проверка по повод 140-ата годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив.