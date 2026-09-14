Краен срок за инициативните комитети и нови правила за медиите преди вота

До 17:00 ч. днес се подават заявления за регистрация в ЦИК за президентските избори на 25 октомври

Днес в 17:00 ч. изтича срокът, в който инициативните комитети могат да подадат заявления за регистрация в Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това е записано в хронограмата на ЦИК.

До края на деня общинските администрации трябва да обявят и предварителните избирателни списъци. Те трябва да бъдат достъпни както на интернет страниците на общините, така и на видно място в районите на съответните секции.

Медийните тарифи трябва да бъдат публични

Днес изтича и срокът за печатните медии и онлайн новинарските услуги да публикуват на сайтовете си информация за условията и цените, при които ще предоставят рекламно време и площ на участниците в предизборната кампания.

Същата информация трябва да бъде изпратена и до Сметната палата и ЦИК.

Цените за предизборна реклама не могат да надхвърлят средните пазарни стойности за търговска реклама през шестте месеца преди началото на кампанията.

Електронните медии също имат срокове

До 25 септември електронните медии, с изключение на БНТ, БНР и регионалните им центрове, трябва да публикуват условията и реда, при които ще предоставят време за отразяване на предизборната кампания.

Медиите с национален обхват трябва да изпратят тази информация до Сметната палата и ЦИК, а регионалните – до Сметната палата и съответната Районна избирателна комисия.

Отделно от това доставчиците на медийни услуги са длъжни до три дни след сключването на договор за предизборна реклама да публикуват информация за него. Изискването важи и за безвъзмездните договори и за договорите, сключени чрез посредник.

Информацията трябва да остане публична най-малко до обявяването на резултатите от изборите.

20 инициативни комитета вече са подали документи

По данни на ЦИК към 17:00 ч. в неделя документи за участие във вота са подали 20 инициативни комитета и осем партии.

Крайният срок за инициативните комитети изтича днес, като след това ще продължат останалите процедури по подготовката на президентските избори на 25 октомври.