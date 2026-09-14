Църквата отбелязва Кръстовден

На 14 септември православните християни почитат Въздвижението на Светия кръст Господен

На 14 септември православната църква отбелязва Кръстовден – един от големите християнски празници, посветен на Въздвижението на Светия кръст Господен.

Празникът е свързан с откриването на Кръста, на който според християнската традиция е разпнат Иисус Христос. Според преданието това се случило през IV век по време на търсенията, организирани от царица Елена, майката на император Константин Велики, в Йерусалим.

Легендата разказва, че при разкопките край Голгота били открити три кръста. За да бъде разпознат истинският кръст, те били докоснати до болна жена. Само при допира до един от тях тя оздравяла. Според друго предание чудотворната сила на кръста била доказана, когато той бил поставен върху починал човек и той възкръснал.

След откриването на светинята епископът на Йерусалим я издигнал високо пред събралото се множество, за да може всички да я видят и да се поклонят. Оттук идва и названието Въздвижение на Светия кръст Господен.

В православния календар Кръстовден е един от четирите дни в годината, посветени на поклонението пред Светия кръст. Останалите са Кръстопоклонната неделя по време на Великия пост, Велики петък и 1 август.

Кръстовден е и денят, в който хиляди вярващи се събират в Кръстова гора в Родопите за молитва и поклонение. Мястото е сред най-известните православни поклоннически центрове в България.

На 14 септември празнуват имениците Кръстю, Кръстьо, Кръстина, Кръстана, Кристина и Ставри.

Това е и денят, в който според народната традиция започва преходът към есента – време за прибиране на реколтата и подготовка за студените месеци.