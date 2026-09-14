Пожарната в Пловдив отбелязва 145 години с демонстрации и празник

Професионалният празник на служителите на пожарната – на 14 септември, ще бъде отбелязна с демонстрации и вечерната програма на Гребната база



145 години от създаването на структурите за пожарна безопасност и защита на населението в област Пловдив ще бъдат отбелязани на 14 септември – професионалния празник на служителите на пожарната.

Програмата започва сутринта в сградата на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на ул. „Преслав“ №33.

От 10:00 часа ще бъде отслужен тържествен молебен и ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметната плоча на загиналите пожарникари в област Пловдив.

В 10:15 часа директорът на РДПБЗН – Пловдив старши комисар Васил Димов ще отправи поздравление към служителите и гостите на празника, след което ще бъдат връчени награди на отличили се пожарникари и техни партньори.

Програмата продължава в 10:30 часа с представяне на филм и книга за историята на Пловдивската пожарна, откриване на изложба със служебни униформи и ръководства за приносни периоди, както и представяне на фотопаното по повод 145-годишнината.

Втората част от празника е вечерта на Гребната база, във финалния комплекс.

От 17:00 часа пожарникари и спасители ще покажат демонстрации на пожарогасителни и спасителни действия.

В 17:30 часа започват тематични игри за деца, практически съвети и демонстрации с участието на гражданите за гасене на пожари, оказване на долекарска помощ и други дейности.

Празничната програма продължава в 18:30 часа с изпълнение на пожарна и спасителна техника, представяне на школата за приложно-спортни дисциплини „Fire Sport – Plovdiv“ за деца, юноши и девойки и срещи с доброволци на пожарната.

снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив