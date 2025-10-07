Световната здравна организация съобщи, че най-малко 15 милиона тийнейджъри на възраст между 13 и 15 години по света използват електронни цигари. Според данните младите хора са девет пъти по-склонни да пушат вейпове в сравнение с възрастните.

В първия си глобален доклад за употребата на електронни цигари СЗО посочва, че общо над 100 милиона души по света вейпват, включително 86 милиона възрастни, предимно в страни с по-висок жизнен стандарт.

Докладът излиза на фона на намаляващата употреба на традиционен тютюн, като броят на пушачите е спаднал от 1,38 милиарда през 2000 г. до 1,2 милиарда през 2024 г. В резултат на по-строгите регулации срещу тютюневите изделия, индустрията се насочва към вейповете като алтернатива и начин да компенсира намалените продажби.

Тютюневите компании твърдят, че електронните цигари са предназначени за възрастни пушачи, за да им помогнат да се откажат от вредния навик. Въпреки това, СЗО предупреждава, че вейповете предизвикват нова вълна на никотинова зависимост сред младите хора. Това подчерта Етиен Круг, директор на Департамента за здравно насърчаване и защита в организацията.