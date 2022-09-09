Осъдиха мъж и жена за измама с документи за пенсиониране

Районна прокуратура – Пловдив осъди мъж и жена на по 3 години и 7 месеца затвор за измама с документи за пенсиониране пред НОИ
65-годишната А.Г. и Л.Л., на 55 г. са осъдени днес за измама с предоставени документи пред НОИ за трудов стаж при пенсиониране.
От месец юни 2014 г. до месец декември 2019 г., с цел да набавят за себе си имотна облага, двамата са въвели в заблуждение 31 граждани. Причинените имотна вреда възлизат общо на 215 728 лв.
А.Г. и Л.Л. са признати за виновни и за това, че в съучастие с 42-годишната Н.Г., в периода от месец ноември 2017 г. до месец февруари 2019 г., в гр. Пловдив, са съставили неистински официални документи – УП №30 и трудови книжки, с цел да бъдат използвани пред длъжностни лица от Териториално поделение на НОИ в гр. Пловдив за доказване на положен трудов стаж на различни лица.
Районен съд–Пловдив е наложил на А.Г. и на Л.Л. наказания от по 3 години и 7 месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим на изтърпяване, за всеки един от тях. Спрямо двамата е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Районен съд–Пловдив е наложил на Н.Г. глоба в размер на 2 500 лева.
Уважени са и гражданските искове на пострадали лица, които са ги предявили пред съда в качеството си на граждански ищци.
Присъдата на Районен съд–Пловдив не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд–Пловдив.
61 коментари
онлайн казино с выводом денег В величественном царстве цифрового азарта, где пульс удачи бьется в унисон с ритмом виртуальных барабанов, казино с быстрыми выплатами возносятся на пьедестал топовых онлайн-империй. Это не просто сайты с яркими слотами и манящими джекпотами – это симфонии скорости и надежности, где каждый выигрыш превращается в мгновенный триумф, а ожидание тает, как утренний туман под лучами рассвета. Представьте мир, где технологии сплетаются с традициями Монте-Карло, а генераторы случайных чисел танцуют в гармонии с алгоритмами, обеспечивающими, что ваши триумфы материализуются на счете за часы, а не дни. Топовые онлайн-казино с акцентом на быстрые выплаты – это элита гемблинга, отобранная эволюцией рынка, где только сильнейшие выживают, предлагая не просто игры, а целостный опыт роскоши и оперативности. В этой обширной галерее мы погрузимся в их глубины, раскрывая секреты платформ, которые переопределяют стандарты скорости, безопасности и щедрости, делая каждый спин не просто ставкой, а инвестицией в будущее изобилия.