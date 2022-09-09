Осъдиха мъж и жена за измама с документи за пенсиониране

Районна прокуратура – Пловдив осъди мъж и жена на по 3 години и 7 месеца затвор за измама с документи за пенсиониране пред НОИ

65-годишната А.Г. и Л.Л., на 55 г. са осъдени днес за измама с предоставени документи пред НОИ за трудов стаж при пенсиониране.

От месец юни 2014 г. до месец декември 2019 г., с цел да набавят за себе си имотна облага, двамата са въвели в заблуждение 31 граждани. Причинените имотна вреда възлизат общо на 215 728 лв.

А.Г. и Л.Л. са признати за виновни и за това, че в съучастие с 42-годишната Н.Г., в периода от месец ноември 2017 г. до месец февруари 2019 г., в гр. Пловдив, са съставили неистински официални документи – УП №30 и трудови книжки, с цел да бъдат използвани пред длъжностни лица от Териториално поделение на НОИ в гр. Пловдив за доказване на положен трудов стаж на различни лица.

Районен съд–Пловдив е наложил на А.Г. и на Л.Л. наказания от по 3 години и 7 месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим на изтърпяване, за всеки един от тях. Спрямо двамата е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Районен съд–Пловдив е наложил на Н.Г. глоба в размер на 2 500 лева.

Уважени са и гражданските искове на пострадали лица, които са ги предявили пред съда в качеството си на граждански ищци.

Присъдата на Районен съд–Пловдив не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд–Пловдив.