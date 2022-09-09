Осъдиха мъж и жена за измама с документи за пенсиониране

Районна прокуратура – Пловдив осъди мъж и жена на по 3 години и 7 месеца затвор за измама с документи за пенсиониране пред НОИ
65-годишната А.Г. и Л.Л., на 55 г. са осъдени днес за измама с предоставени документи пред НОИ за трудов стаж при пенсиониране.
От месец юни 2014 г. до месец декември 2019 г., с цел да набавят за себе си имотна облага, двамата са въвели в заблуждение 31 граждани. Причинените имотна вреда възлизат общо на 215 728 лв.
А.Г. и Л.Л. са признати за виновни и за това, че в съучастие с 42-годишната Н.Г., в периода от месец ноември 2017 г. до месец февруари 2019 г., в гр. Пловдив, са съставили неистински официални документи – УП №30 и трудови книжки, с цел да бъдат използвани пред длъжностни лица от Териториално поделение на НОИ в гр. Пловдив за доказване на положен трудов стаж на различни лица.
Районен съд–Пловдив е наложил на А.Г. и на Л.Л. наказания от по 3 години и 7 месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим на изтърпяване, за всеки един от тях. Спрямо двамата е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Районен съд–Пловдив е наложил на Н.Г. глоба в размер на 2 500 лева.
Уважени са и гражданските искове на пострадали лица, които са ги предявили пред съда в качеството си на граждански ищци.
Присъдата на Районен съд–Пловдив не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд–Пловдив.
12 коментари
Download the Anatomy of an Alibi PDF and enjoy a story that keeps you guessing. This digital book is perfect for fans of the genre. easy to store and access, it is the modern way to build your personal library. https://anatomyofanalibipdf.top/ Ashley Elston New Book 2026 Pdf
Get the digital copy that completes your collection. The PDF of It Should Have Been You is the missing piece. It should have been you completing the set. Secure the copy today and start. https://itshouldhavebeenyoupdf.top/ It Should Have Been You Quotes