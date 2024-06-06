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Община Пловдив осигурява безплатен транспорт в изборния ден за хора с трайни увреждания

Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on X Send an email 11:14ч, четвъртък, 6 юни, 2024
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Община Пловдив информира, че за улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден (09.06.2024г.) е осигурен безплатен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя се приемат до 17.00 часа на 09.06.2024 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

В сградите с повече от един етаж, в които има избирателни секции, са определени секции на първия етаж, които са подходящи за гласуване на хора с увредено зрение или затруднения в придвижването както следва:

В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН”

162201025НХГ „Цанко Лавренов“ул. „Янко Сакъзов“ № 2
162201029ОУ „Д-р Петър Берон“ул.“Ген. Д. Николаев“ № 46
162201031ОУ „Д-р Петър Берон“ул.“Ген. Д. Николаев“ № 46
162201045СУ “ Цар Симеон Велики“ул.“Лука Касъров“ № 13
162201053ОУ „Душо Хаджидеков“ул.“Антон Папазов“ № 18
162201067СУ „Св. Паисий Хилендарски“ул.“Родопи“ № 48
162201068СУ „Св. Паисий Хилендарски“ул.“Родопи“ № 48
162201075ОУ „Душо Хаджидеков“ул.“Богомил“ № 32
162201081Проф. гимназия по битова техникаул.“Иван Перпелиев“ № 2
162201085СУ „Любен Каравелов“- сграда 2ул.“Мара Гидик“ № 37

РАЙОН “ИЗТОЧЕН“

код на областкод на общинакод на районсекция №местоположение/сградаадрес
1622021ОУ „Димчо Дебелянов“ул. „Ландос№34
1622029фоайе – Общежитие на слепитеул. „Ландос“ № 24
16220210СОУ „Симон Боливар“ул. “ Преспа“ № 1
16220221СОУ „Найден Геров“ул. “ Кемера“ № 27
16220231СОУ „Найден Геров“- начален курс/ул. “ Възход“ № 26
16220238НУ “ Кирил Нектариев“ул. “ Правда“ № 17
16220244ОУ „Пенчо Славейков“ул. “ Батак“    № 57
16220254ПГТ „Гоце Делчев“ул. “ Арх. К. Петков“ № 1
16220260ОУ “ Васил Левски“ул. “ Ралица “ № 2
16220265НУ “ Петко Рачев Славейков“ул. “ Славянска “ № 82

 РАЙОН  „ЗАПАДЕН”

код на областкод на общинакод на районсекция №местоположение/сградаадрес
162236РЗИул. „Перущица“ №1
162237ОУ „Васил Петлешков“бул. „Пещерско шосе“ № 131
1622315СУ “Св.Св. Кирил и Методий”ул. „Явор“ № 31
1622325ОУ „Драган Манчов“ул. „Чемшир“ № 11
1622332СУ „Васил Левски“бул. Шести септември“ №1
1622341ОУ „Тодор Каблешков“ул. „Елена“ № 6
1622347ФИЛКАБ АДул. „Коматевско шосе“ №92

РАЙОН  „СЕВЕРЕН”

код на областкод на общинакод на районсекция №местоположение/сградаадрес
162204001Френска езикова гимназияул.”Вук Караджич” № 13А
162204028ОУ „Райна Княгиня”ул.”Полк. Сава Муткуров” № 40
162204043НУ „Христо Ботев”ул.”Зайчар” № 7
162204048ПГ КИТул.”Никола Беловеждов” № 16
162204054СУ „Христо Г. Данов”ул.”Ален мак” № 1
162204061СУ „Никола Вапцаров”ул.”Огражден” № 10
162204066СУ „П.К.Яворов”бул. „България” № 136
162204069ОУ „Панайот Воловул.”Дилянка” № 29
162204070ОУ „Димитър Димов”ул. „Генерал Кутузов” №2

РАЙОН „ЮЖЕН“

код на областкод на общинакод на районсекция №местоположение/сградаадрес
162205001СУ „Братя Миладинови“ул. Тодор Александров 14
162205007СУ „Братя Миладинови“ – малка сградаул. Даме Груев 60
162205020Медицински колежул. Братя Бъкстон 120
162205024ОУ „Яне Сандански“ул. Кичево 2
162205032СУ „Константин Величков“        ул. Бугариево 28
162205038СУ „Свети Константин Кирил Философ“ – малка сградаул. Чорлу 20
162205042СУ „Свети Константин Кирил Философ“ул. Георги Кондолов 44а
162205053ОУ „Димитър Талев“ – физкултурен салонул. Кузман Шапкарев 1
162205071ОУ „Стоян Михайловски“ул. Константин Геров 45
162205087Дом за стари  хора „Свети Василий Велики“ул. Коматевско шосе 28
162205089ОУ „Захари Стоянов“ – Коматевоул. Коматевско шосе 137

 РАЙОН  „ТРАКИЯ“

код на областкод на общинакод на районсекция №местоположение/сградаадрес
162206003СУ „Черноризец  Храбър“ЖК „Тракия“, ул.”Съединение” 9
162206027СУ „Димитър Матевски“ЖК „Тракия“, ул.„Съединение” 26
162206040СУ „Св.Софроний Врачански“ЖК „Тракия“, ул.„Съединение” 53
162206068СУ „Св. Седмочисленици“ЖК „Тракия“, ул.„Съединение” 81

Избирател с увредено зрение или със затруднение в придвижването може да гласува в определените подходящи секции на първия етаж от сградите или в избрана от него друга подходяща секция.

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Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on X Send an email 11:14ч, четвъртък, 6 юни, 2024
0 123 2 минути
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Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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