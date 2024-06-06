Община Пловдив осигурява безплатен транспорт в изборния ден за хора с трайни увреждания
Община Пловдив информира, че за улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден (09.06.2024г.) е осигурен безплатен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя се приемат до 17.00 часа на 09.06.2024 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.
В сградите с повече от един етаж, в които има избирателни секции, са определени секции на първия етаж, които са подходящи за гласуване на хора с увредено зрение или затруднения в придвижването както следва:
В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН”
|16
|22
|01
|025
|НХГ „Цанко Лавренов“
|ул. „Янко Сакъзов“ № 2
|16
|22
|01
|029
|ОУ „Д-р Петър Берон“
|ул.“Ген. Д. Николаев“ № 46
|16
|22
|01
|031
|ОУ „Д-р Петър Берон“
|ул.“Ген. Д. Николаев“ № 46
|16
|22
|01
|045
|СУ “ Цар Симеон Велики“
|ул.“Лука Касъров“ № 13
|16
|22
|01
|053
|ОУ „Душо Хаджидеков“
|ул.“Антон Папазов“ № 18
|16
|22
|01
|067
|СУ „Св. Паисий Хилендарски“
|ул.“Родопи“ № 48
|16
|22
|01
|068
|СУ „Св. Паисий Хилендарски“
|ул.“Родопи“ № 48
|16
|22
|01
|075
|ОУ „Душо Хаджидеков“
|ул.“Богомил“ № 32
|16
|22
|01
|081
|Проф. гимназия по битова техника
|ул.“Иван Перпелиев“ № 2
|16
|22
|01
|085
|СУ „Любен Каравелов“- сграда 2
|ул.“Мара Гидик“ № 37
РАЙОН “ИЗТОЧЕН“
|код на област
|код на община
|код на район
|секция №
|местоположение/сграда
|адрес
|16
|22
|02
|1
|ОУ „Димчо Дебелянов“
|ул. „Ландос№34
|16
|22
|02
|9
|фоайе – Общежитие на слепите
|ул. „Ландос“ № 24
|16
|22
|02
|10
|СОУ „Симон Боливар“
|ул. “ Преспа“ № 1
|16
|22
|02
|21
|СОУ „Найден Геров“
|ул. “ Кемера“ № 27
|16
|22
|02
|31
|СОУ „Найден Геров“- начален курс/
|ул. “ Възход“ № 26
|16
|22
|02
|38
|НУ “ Кирил Нектариев“
|ул. “ Правда“ № 17
|16
|22
|02
|44
|ОУ „Пенчо Славейков“
|ул. “ Батак“ № 57
|16
|22
|02
|54
|ПГТ „Гоце Делчев“
|ул. “ Арх. К. Петков“ № 1
|16
|22
|02
|60
|ОУ “ Васил Левски“
|ул. “ Ралица “ № 2
|16
|22
|02
|65
|НУ “ Петко Рачев Славейков“
|ул. “ Славянска “ № 82
РАЙОН „ЗАПАДЕН”
|код на област
|код на община
|код на район
|секция №
|местоположение/сграда
|адрес
|16
|22
|3
|6
|РЗИ
|ул. „Перущица“ №1
|16
|22
|3
|7
|ОУ „Васил Петлешков“
|бул. „Пещерско шосе“ № 131
|16
|22
|3
|15
|СУ “Св.Св. Кирил и Методий”
|ул. „Явор“ № 31
|16
|22
|3
|25
|ОУ „Драган Манчов“
|ул. „Чемшир“ № 11
|16
|22
|3
|32
|СУ „Васил Левски“
|бул. Шести септември“ №1
|16
|22
|3
|41
|ОУ „Тодор Каблешков“
|ул. „Елена“ № 6
|16
|22
|3
|47
|ФИЛКАБ АД
|ул. „Коматевско шосе“ №92
РАЙОН „СЕВЕРЕН”
|код на област
|код на община
|код на район
|секция №
|местоположение/сграда
|адрес
|16
|22
|04
|001
|Френска езикова гимназия
|ул.”Вук Караджич” № 13А
|16
|22
|04
|028
|ОУ „Райна Княгиня”
|ул.”Полк. Сава Муткуров” № 40
|16
|22
|04
|043
|НУ „Христо Ботев”
|ул.”Зайчар” № 7
|16
|22
|04
|048
|ПГ КИТ
|ул.”Никола Беловеждов” № 16
|16
|22
|04
|054
|СУ „Христо Г. Данов”
|ул.”Ален мак” № 1
|16
|22
|04
|061
|СУ „Никола Вапцаров”
|ул.”Огражден” № 10
|16
|22
|04
|066
|СУ „П.К.Яворов”
|бул. „България” № 136
|16
|22
|04
|069
|ОУ „Панайот Волов
|ул.”Дилянка” № 29
|16
|22
|04
|070
|ОУ „Димитър Димов”
|ул. „Генерал Кутузов” №2
РАЙОН „ЮЖЕН“
|код на област
|код на община
|код на район
|секция №
|местоположение/сграда
|адрес
|16
|22
|05
|001
|СУ „Братя Миладинови“
|ул. Тодор Александров 14
|16
|22
|05
|007
|СУ „Братя Миладинови“ – малка сграда
|ул. Даме Груев 60
|16
|22
|05
|020
|Медицински колеж
|ул. Братя Бъкстон 120
|16
|22
|05
|024
|ОУ „Яне Сандански“
|ул. Кичево 2
|16
|22
|05
|032
|СУ „Константин Величков“
|ул. Бугариево 28
|16
|22
|05
|038
|СУ „Свети Константин Кирил Философ“ – малка сграда
|ул. Чорлу 20
|16
|22
|05
|042
|СУ „Свети Константин Кирил Философ“
|ул. Георги Кондолов 44а
|16
|22
|05
|053
|ОУ „Димитър Талев“ – физкултурен салон
|ул. Кузман Шапкарев 1
|16
|22
|05
|071
|ОУ „Стоян Михайловски“
|ул. Константин Геров 45
|16
|22
|05
|087
|Дом за стари хора „Свети Василий Велики“
|ул. Коматевско шосе 28
|16
|22
|05
|089
|ОУ „Захари Стоянов“ – Коматево
|ул. Коматевско шосе 137
РАЙОН „ТРАКИЯ“
|код на област
|код на община
|код на район
|секция №
|местоположение/сграда
|адрес
|16
|22
|06
|003
|СУ „Черноризец Храбър“
|ЖК „Тракия“, ул.”Съединение” 9
|16
|22
|06
|027
|СУ „Димитър Матевски“
|ЖК „Тракия“, ул.„Съединение” 26
|16
|22
|06
|040
|СУ „Св.Софроний Врачански“
|ЖК „Тракия“, ул.„Съединение” 53
|16
|22
|06
|068
|СУ „Св. Седмочисленици“
|ЖК „Тракия“, ул.„Съединение” 81
Избирател с увредено зрение или със затруднение в придвижването може да гласува в определените подходящи секции на първия етаж от сградите или в избрана от него друга подходяща секция.