Нови IT специалности в план-приема за 2026/2027 в Пловдивско

Разкриват се 219 паралелки, от тях 70% са професионалните и профилираните, новите специалности са 11 като сред тях са „Киберсигурност“, „Интелигентни системи“ и „Разработка на софтуер“

Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област Пловдив утвърди предложеният от Регионалното управление на образованието държавен план-прием за професионалните гимназии, профилираните гимназии и средните училища в областта за учебната 2026 – 2027 г.

Заместник областният управител и председател на комисията Нурджан Караджова подчерта при откриването: „План-приемът е инструмент, чрез който определяме какви кадри подготвяме, в кои направления инвестираме и как ще отговорим на реалните потребности на пазара на труда в областта. В този смисъл нашето решение има пряко отражение върху икономическото развитие на региона, повишаване на заетостта, развитие на индустриалните зони, подкрепа за високотехнологичните сектори и устойчиво развитие на регионалната икономика“.

Експертите от Регионално управление на образованието – Пловдив представиха подробен анализ за изпълнението на държавния план-прием от предходната година и като отчетоха, че няма нереализирани паралелки. Това показва, че планирането е съобразено както с демографските тенденции, така и с реалните потребности на пазара на труда в областта.

Общият максимален капацитет за тази година е 219 паралелки със средно 26 ученици. През учебната 2025/2026 година в област Пловдив се обучават 5770 ученици, като около 414 седмокласници се очаква да продължат образованието си в частни училища, училища към други институции или към Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта.

В предложения план-прием за 2026/2027 г. 68,95% от местата са предвидени за професионални паралелки, което надвишава досегашните целеви стойности и потвърждава стратегическата насоченост към засилване на професионалното образование. Продължава активното развитие и на дуалната система на обучение, в която Пловдивска област е водеща за страната. За учебната 2026/2027 година са предвидени 21 паралелки в дуална форма в общините Асеновград, Куклен, Пловдив, Първомай и Съединение. Професионалните направления, включени в дуалната система, обхващат аудио-визуални техники и медийно производство, електротехника и енергетика, електроника и автоматика, машиностроене, механотехника и металургия, производствени технологии, растениевъдство и животновъдство, административни и офис дейности, транспортни средства и търговия на едро и дребно.

Представени и новите професии, включени в държавния план-прием за 2026/2027 г., както и професиите, предвидени и за дуална форма на обучение. Те отразяват динамиката на пазара на труда и стремежа на област Пловдив да развива модерни направления, които подготвят учениците за професии с висока добавена стойност и съответно по-високо заплащане. Сред новите предложения се открояват специалности в сферата на информационните технологии, дигиталните услуги и високотехнологичните производства, включително „Киберсигурност“, „Интелигентни системи“, „Разработка на софтуер“, „Компютърна графика“, „Комуникационни и компютърни мрежи“, както и направления, свързани с индустриалната автоматизация, мехатрониката и модерните производствени технологии. Разширява се и профилът на специалностите в областта на дизайна, маркетинга и електронната търговия, като се въвеждат нови професии като „Дигитално проектиране на мебели и интериор“, „Електронна търговия, маркетинг и реклама“ и „Устойчива мода“. В аграрния сектор се добавят специалности, насочени към механизацията и цифровизацията на земеделието, а в сферата на услугите – нови възможности за обучение по туристическа анимация, екскурзоводство и административни дейности. Тези специалности са разработени в тясно сътрудничество с работодателите и отразяват реалните потребности на бизнеса, като дават възможност на учениците да придобият умения, които са пряко приложими в съвременната икономическа среда.

Експертите от РУО-Пловдив представиха актуална информация за професиите, по които се очаква недостиг на специалисти на пазара на труда през следващите години. Необходими са кадри в техническите и високотехнологичните направления, включително мехатроника, електротехника, електроника, индустриална автоматизация, компютърни системи, софтуерни технологии и поддръжка на хибридни и електрически превозни средства. Значителен недостиг се отчита и в професиите, свързани с производствените технологии, строителството, транспорта, логистиката, както и в някои направления от сферата на услугите като туризъм, ресторантьорство, фризьорство и административни дейности. Тези тенденции са в пълно съответствие с развитието на индустриалните зони в областта, разширяването на производствения сектор и нарастващото търсене на квалифицирани специалисти от страна на бизнеса.

Беше представен и актуализираният списък на защитените от държавата професии за учебните 2026/2027 и 2027/2028 години, който са изключително важни за регионалната икономика. Те са с доказано нисък интерес от страна на кандидатите, но висока обществена необходимост. Сред тях са машиностроенето, металургията, железопътната техника, дървообработването, текстилната промишленост, аграрния сектор и други направления. Поддържането на тези професии като защитени гарантира продължаване на обучението в тях, като осигурява квалифицирани кадри за ключови икономически сектори в област Пловдив.

Особено внимание беше отделено и на езиковите паралелки, които традиционно са сред най-търсените от учениците и родителите в област Пловдив. Езиковите гимназии в града запазват своя водещ профил, като предлагат обучение по английски, немски, испански, италиански и френски език, а интересът към тях остава стабилно висок. ЕГ „Иван Вазов“ и ЕГ „Пловдив“ формират най-големия езиков център в региона с общо 19 паралелки, което гарантира широки възможности за учениците, желаещи да продължат образованието си в хуманитарни, международни, икономически и комуникационни направления. Важен принос има и Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“, която предлага профилирани паралелки с интензивно изучаване на английски и немски език, съчетавайки езиковата подготовка с високо ниво на STEM обучение. Езиковите паралелки продължават да бъдат ключов фактор за развитието на конкурентни умения у младите хора и за подготовката им за висше образование в България и чужбина.