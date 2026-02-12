Демонтират ледената пързалка в Пловдив

Започва демонтирането на ледената пързалка на пл. „Централен“, която през зимните месеци бе сред най-посещаваните атракции в града и официално затвори на 8 февруари. Съоръжението тази година беше разширено с още 350 кв. м и достигна обща площ от 5 350 кв. м за пързаляне.

С мащабите си пързалката постави Пловдив редом до големи европейски градове като Виена, Брюксел, Париж, Прага и Лондон, които също предлагат подобни зимни забавления.

Атракционът бе изграден от „АСТ Сервиз“ – представител на австрийската компания AST Eis- & Solartechnik GmbH, лидер в производството и инсталирането на ледени съоръжения в Европа.