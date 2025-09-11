МУ-Пловдив посреща 838 първокурсници с тържествена церемония

Медицински университет – Пловдив ще посрещне 838 първокурсници на тържествената церемония за началото на новата академична година. Официалното откриване, на което ще бъде приветстван юбилейният 80-ти випуск, ще се състои на 15 септември от 11:00 часа пред Аудиторния комплекс.

След академичното слово на ректора поздрав към новоприетите студенти ще поднесе Ясемин Имам, приета с най-висок бал на тазгодишната кампания в специалност „Дентална медицина“.

Приветствие от името на чуждестранните студенти ще отправи Панайотис Псиакидис, класиран с максимален бал в специалност „Медицина“.

Ректорът проф. д-р Ангел Учиков ще връчи студентските книжки и подаръци на отличниците с най-висок бал от четирите факултета – Медицински, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Фармацевтичен факултет, както и от Медицински колеж.

На празничното събитие ще бъде направено символично предаване на Щафетата на познанието. Статуетката е дело на скулптора Веселин Ламбрев и се връчва на всеки следващ випуск.

По повод началото на новата академична година на юбилейния випуск и 80-годишнината на МУ-Пловдив в откритото пространство пред Аудиторния комплекс ще бъде открита паркова композиция, която символизира безкрайността, духовното начало и идеята за обединение.