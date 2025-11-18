Благотворителната кампания „Купи и Дари“, организирана от Ротари клуб Пловдив–Филипопол в партньорство с Ротаракт и Интеракт клубовете в града, отчита изключително силен старт. Още през първия уикенд на инициативата бяха събрани 4 038 кг хранителни продукти и стоки от първа необходимост. Даренията ще бъдат разпределени сред хора и семейства в затруднение в навечерието на предстоящите празници.

„Купи и Дари“ ще се проведе още два последователни уикенда ( 22-23 и 29-30.11) в Kaufland, LEXI и 2+2. Доброволци от Интеракт, Ротаракт и Ротари клуб Пловдив–Филипопол ще бъдат на място през целия ден, за да приемат дарения и да подпомагат логистиката на кампанията.

Търговските обекти осигуряват помещения, логистика и подкрепа за провеждане на кампанията. Тяхното съдействие прави възможно достигането до повече дарители и събирането на по-голям обем продукти.

Кампанията е създадена през 2007 г. от Ротаракт клубовете в България и оттогава е неразделна част от националната доброволческа дейност в семейството на Rotary International.

Организаторите подчертават, че приветстват всяка форма на добротворческа дейност, но намират за важно да бъде ясно разпознат истинският произход на инициативата и доброволците, които вече близо две десетилетия я реализират по цялата страна, тъй като някои търговски вериги са се опитали да представят инициативата за своя.

„Благодаря на всички граждани, които подкрепиха кампанията още през първия уикенд. Вашата щедрост ясно показва, че Пловдив е град, който не остава безучастен към човешката нужда. Изказвам искрената си благодарност и към десетките интерактори и ротарактори, които в продължение на часове стояха на смени, общуваха с дарителите и вложиха усилие, енергия и сърце. Тяхната отдаденост е двигателят, който прави тази кампания успешна. Гордея се с младите хора, които показват, че добротата е жива“, каза Хачик Язъджиян, президент на Ротари клуб Пловдив–Филипопол.