Обновиха пенсионерски клуб „Надежда“ в район „Северен“

Напълно обновеният пенсионерски клуб „Надежда“ на ул. „Гонда вода“ №1 в район „Северен“ отново отвори врати за своите посетители.

След извършен основен ремонт пространството е преобразено в уютно, приветливо и функционално място, създадено да предлага комфорт, спокойствие и по-добри условия за общуване, културни инициативи и споделени моменти за хората от третата възраст.

Обновяването на клуб „Надежда“ е резултат от общите усилия и доброто сътрудничество между институции, партньори и администрацията на район „Северен“, обединени от желанието възрастните хора от квартала да разполагат със свое сигурно, топло и достойно място за срещи и активен социален живот.

Официалното откриване премина в празнична и сърдечна атмосфера, изпълнена с много усмивки, вълнение и благодарност. Посетителите на клуба поздравиха гостите с музикално изпълнение, поеми и стихотворения, превръщайки събитието в истински празник на общността.

На откриването присъстваха кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова, заместник-кметът на община Пловдив Николай Бухалов, директор дирекция „Социални дейности“ Веселина Ботева и управителят на Национално сдружение за единство и партньорство Ели Шопова.

Кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова поздрави присъстващите и им пожела крепко здраве, дълголетие, спокойни дни и много споделени усмивки в обновения им втори дом.

„Името на този клуб не е случайно – „Надежда“ е символ на вярата ни в доброто и в приемствеността между поколенията. Това пространство е създадено за срещи, разговори, спомени и човешка близост. За нас е изключително важно възрастните хора в района да се чувстват подкрепени, ценени и активно включени в живота на общността. Няма да спрем дотук – грижата за хората и подобряването на средата за живот остават наш основен приоритет“, подчерта кметът Любенова.

След ремонта клубът разполага с освежени помещения, ново и удобно обзавеждане, както и с необходимите условия за приятни следобеди на чаша чай, културни събития, чествания и занимания по интереси.

„Надежда“ е отворен всеки делничен ден и очаква своите стари и нови приятели.