НСЧБ оспори мотивите за отнемането на разрешителното на „Медикус Алфа“

Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) излезе с декларация по повод решението за отнемане на разрешителното за лечебна дейност на пловдивската СХБАЛ „Медикус Алфа“. От организацията заявяват, че подобна мярка, предприета при спорни обстоятелства, може да има отражение не само върху лечебното заведение, но и върху неговите служители и пациенти.

Здравното министерство отнема разрешението за дейност на болница „Медикус Алфа“ в Пловдив

Повод за позицията е твърдението на институциите, че болницата е извършвала медицинска дейност извън обхвата на издаденото ѝ разрешение.

Сдружението оспорва констатациите

От НСЧБ посочват, че именно този мотив е бил неочакван за тях. Според организацията „Медикус Алфа“ работи от 2001 г. и през годините е лекувала десетки хиляди пациенти.

Сдружението заявява, че лечебното заведение няма финансов или медицински мотив да извършва дейности извън разрешението си.

В същото време от НСЧБ подчертават, че констатациите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са оспорени пред съда и по тях все още има висящ съдебен спор. Поради това организацията счита, че те не могат да бъдат определени като окончателно установени нарушения.

Спорът е свързан и с трагичния случай с дете

В декларацията се посочва и трагичният случай от април 2025 г., когато 6-годишно дете почина след пълна упойка по време на стоматологично лечение в медико-денталния център към болницата.

По случая са повдигнати обвинения срещу двама анестезиолози и стоматолог. Разследването предизвика и протести в Пловдив с настояване за отговорност на виновните.

От частните болници подчертават, че изясняването на всички обстоятелства около смъртта на детето е важно, а ако съдът установи вина на медицински специалисти, те следва да понесат съответната отговорност.

Предупреждение за ефект върху целия сектор

НСЧБ предупреждава, че отнемането на разрешително на лечебно заведение при недоказани според организацията основания може да има по-широки последствия за здравната система.

Според сдружението подобни действия могат да създадат несигурност сред медицинските специалисти и да доведат до избягване на високорискови медицински дейности от страх от последващи санкции.

От организацията поставят въпроса и за върховенството на закона, тъй като според тях административното решение е взето, докато спорът около констатациите на „Медицински надзор“ все още се разглежда от съда.

Искат да се изчака съдебното решение

Позицията на НСЧБ е, че здравният министър Катя Ивкова следва да изчака произнасянето на съда по оспорените констатации, преди да предприема окончателни действия по разрешителното на болницата.

Междувременно около случая има и промени в ръководството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. На 29 септември стана известно, че изпълнителният директор Иванка Динева напуска поста си по лични причини. Това се случва няколко месеца след като тя беше възстановена начело на агенцията.

От НСЧБ настояват спорът около „Медикус Алфа“ да бъде решен на базата на установени факти и съдебна преценка, а не под влияние на обществен или политически натиск.