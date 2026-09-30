Увеличават детските надбавки на 30 евро за едно дете

Увеличение на редица семейни помощи е заложено в предложенията на Министерството на труда и социалната политика за бюджета за 2027 г. Конкретните размери обаче все още не са окончателни, подчерта социалният министър Наталия Ефремова по време на блицконтрол в парламентарната социална комисия.

Какви ще са детските надбавки

Предложението предвижда месечната помощ за отглеждане на деца да се увеличи от сегашните 25,57 евро на 30 евро за едно дете.

При две деца сумата би станала 65 евро, а при три – 100 евро. В момента размерите са съответно 25,57, 56,25 и 84,37 евро.

Тези помощи са със същите размери от април 2022 г.

Повече средства за деца с увреждания

Предвижда се промяна и при месечните помощи за деца с увреждания. При най-високата степен на увреждане сумата се предлага да достигне 704 евро месечно при 603,33 евро в момента.

За останалите степени на увреждане конкретни нови размери не са обявени.

По-високи помощи при бременност и раждане

По-съществено увеличение е заложено при еднократните помощи.

Помощта при бременност се предлага да нарасне от 115,04 на 165 евро.

При раждане предложените суми са:

300 евро за първо дете при 191,74 евро в момента;

за първо дете при 191,74 евро в момента; 720 евро за второ дете при 460,17 евро;

за второ дете при 460,17 евро; 360 евро за трето дете при 230,09 евро.

Еднократната помощ за учениците от първи до четвърти и осми клас също се предвижда да бъде увеличена – от 153,39 на 175 евро.

Обсъждат промени и в майчинството

В проекта за 2027 г. се обсъжда и по-висок стимул за майките, които се връщат на работа по време на отпуска за отглеждане на дете.

В момента те получават 50% от обезщетението си от НОИ, ако се върнат на работа. Предложението е този процент да стане 75%.

Обсъжда се и увеличение на обезщетението през втората година от майчинството – от 398,81 на 450 евро месечно.

300 млн. евро за мерките

По думите на Ефремова общият ресурс, предвиден за тези направления, е около 300 млн. евро. От тях приблизително 200 млн. евро са свързани с данъчните закони, а останалите 100 млн. евро са разпределени между държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване.

Предложенията предстои да бъдат обсъждани в рамките на бюджетната процедура, така че окончателните размери на помощите могат да се различават от обявените на този етап.