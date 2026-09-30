Областният управител на Пловдив Георги Янев проведе днес работна среща с ръководствата на двете районни избирателни комисии във връзка с подготовката на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В срещата участваха също началникът на отдел „Охранителна полиция“ в ОДМВР – Пловдив комисар Красимир Аргиров, гл. инспектор Костадин Спасов и главният секретар на Областната администрация Анджела Костадинова.

„Срещата ни е организационна и има за цел да гарантира, че подготовката на изборите върви по график. Ако има проблеми, да ги коментираме, за да ги отстраним навреме“, заяви в началото областният управител. Той подчерта, че Областна администрация е създала организация за приемането на машините, бюлетините, протоколите и изборните книжа, които ще започнат поетапно да пристигат в седмиците преди вота.

Той съобщи, че вече е постигната договореност с Международния панаир за наемането на две палати, в които ще се приемат изборните книжа от секционните избирателни комисии в нощта на изборите. 16 РИК – Пловдив град ще се помещава в палата № 13, а 17 РИК – Пловдив област – в палата № 3. По този начин ще бъде осигурена необходимата логистична площ, отопление, техническо оборудване и санитарно-хигиенни условия за членовете на секционните комисии.

В изпълнение на одобрената от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма, Георги Янев очерта и следващите ключови стъпки и ангажименти за Областната администрация. Предстои провеждането на координационни срещи с кметовете и секретарите на 18-те общини в областта за уточняване на логистичните графици по места, както и съвместни инспекции на охраняваните от МВР помещения за съхранение на изборните материали. Следващ основен етап по график е организирането на приема и разпределението на демо-устройствата и машините за гласуване, както и разяснителната кампания за гражданите.

Комисар Аргиров информира, че в ОДМВР на този етап няма постъпили сигнали за купуване на гласове или други нерегламентирани изборни практики. Той припомни, че гражданите могат да подават сигнали за нарушения на денонощната телефонна линия на полицията в Пловдив – 032 932 248, на националния спешен тел. 112 или на специализирания имейл izbori@mvr.bg. „Всеки един от тях ще бъде детайлно проверен, за да бъде пресечен всеки опит вотът на гражданите да бъде опорочен“, допълни началникът на „Охранителна полиция“.