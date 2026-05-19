ТИЗ организира „Нощ на индустрията“: 10 водещи завода отварят врати

Тракия икономическа зона /ТИЗ/ ще се превърне в сцена на едно от най-интересните събития, посветени на бизнеса, образованието и професионалната реализация на младите хора. На 29 май 2026 г. най-мащабният и устойчиво развиващ се публично-частен индустриален парк в Източна Европа ще бъде домакин на първото си издание на „Нощ на индустрията“ – инициатива, която ще отвори вратите от 20.30 до 24 часа на едни от най-модерните производствени предприятия в България.

Инициатор и организатор на събитието е сдружение „Мост между поколенията“, съорганизатор – сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“, институционален партньор е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, партньори – Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България, Агенция за инвестиции в строителството и Събеви груп, премиум спонсор е фирма STAMH.

„Когато преди няколко месеца Даниела Пеева и Гена Събева от „Мост между поколенията“ ме потърсиха с предложението Тракия икономическа зона да стане домакин на Нощ на индустрията веднага казах „да“. Дори малко се упрекнах, че аз не съм се сетила за такова събитие след като правих не веднъж „Ден на отворените врати“ в заводите“, казва Катя Стайкова от „Клъстер Тракия икономическа зона“, която в момента е депутат от „Прогресивна България“ в НС. Тя добавя: „Изключително съм признателна на фирмите от ТИЗ, които веднага откликнаха на моя призив да се включат в събитието: БТЛ Индъстрийз – световен лидер в разработката и производството на медицинска апаратура; Буллтек – част от ОСМ Group, специализирана в металообработването, обработката на пластмаси и промишления монтаж; водещата металургична компания КЦМ АД; Латекоер България – произвеждаща компоненти за аерокосмическия сектор; Либхер-Хаусгерете Марица – завод за високотехнологични хладилници и фризери; ЛИНКИН – производство на ПВЦ и алуминиеви профили; Милара Интернешънъл – фабриката за работи за полупроводниковата индустрия; Севик Иновейшън – произвеждащ единствените в страната електрически превозни средства и Фермата – месопреработвателното предприятие на Белла България.

Компаниите са 9, но желаещите ще могат да влязат в 10 производствени бази, защото ЛИНКИН отваря двата си завода. Стайкова изразява своето лично признание и към Иванка Киркова – началникът на Регионалното управление на образованието-Пловдив и към ръководствата на Аграрния университет, пловдивския филиал на Технически университет-София и Академията по национална и информационна сигурност – Пловдив. По думите ѝ инициативата има ясна мисия – младите хора да се докоснат до реалната производствена среда и да видят възможностите за развитие в региона. „Искаме те да разберат, че съвременната индустрия няма нищо общо със старите стереотипи. Днешните заводи са високотехнологични, чисти, модерни и предлагат отлични условия за работа и професионално развитие“, подчерта Катя Стайкова.

Тя допълни, че благодарение на подкрепата на транспортна фирма „Стойчев и син“ желаещите ще могат безплатно да посетят предприятията.

„Нощ на индустрията“ е инициатива на сдружение „Мост между поколенията“, която има за цел да популяризира производствените предприятия в различни региони на България и да покаже пред младите хора перспективите за професионална реализация в индустрията. Пилотното издание на инициативата се проведе през юни 2024 г. в Стара Загора, където шест компании посрещнаха ученици, студенти и граждани в производствените си бази до полунощ. Успехът на събитието доведе до нови издания в Габрово, Петрич и Шумен. Само за четири издания в инициативата са се включили 24 производствени компании и над 500 участници.

„След успеха на НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА през 2024 – 2025 г. в Стара Загора, Габрово, Петрич и Шумен събитието се отправя към най-индустриалния български град – Пловдив“, заяви Даниела Пеева, съпредседател на сдружение „Мост между поколенията“. Тя подчерта, че са изключително благодарни на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и лично на Катя Стайкова за партньорството по инициативата. „Обединява ни общата кауза – да насърчаваме младите хора да се развиват професионално, да откриват възможности за успешна реализация и да изграждат бъдещето си тук, в собствения си регион“, заяви Пеева.

НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА започва в 19 часа на 29 май с официален старт на инициативата заедно с партньори и компании – домакини в Дом на културата „Борис Христов“. След официалния старт ученици, студенти, граждани и гости на града ще имат възможност да посетят от 20:30 до 24 часа избраните от тях заводи и да се запознаят с тяхното производство и възможностите за професионална реализация. Фирмите са от автомобилната, аерокосмическата, медицинската, металургичната, хранително-вкусовата и роботизираната индустрия.

Организаторите очакват „Нощ на индустрията“ в Тракия икономическа зона да се превърне в едно от най-мащабните събития за свързване на образованието, бизнеса и младите хора. Не пропускайте първото по рода си събитие за популяризиране на българската индустрия в Пловдив!

Регистрацията за Нощ на индустрията е задължителна. Може да заявите своето участие до 28.05.2026 г. в сайта на НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА или директно чрез линка https://industrynight.bg/stani-uchastnik/.

ПРОГРАМА НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА – ПЛОВДИВ 29.05.2026 г.

ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“ – ГОЛЯМА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

18:30 – 19:00 часа – Регистрация

19:00 – 19:15 часа – Официално откриване на НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА

19:15 – 19:50 часа – Представяне на партньорите и компаниите-домакини

ПАРКИНГ НА ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“

20:00 часа – Начало на посещенията и тръгване на автобусите по маршрутите

ГРУПА 1

20:30 – 22:00 – посещение на „ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“

22:30 – 24:00 – посещение на „ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ“

ГРУПА 2

20:30 – 22:00 – посещение на „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“

22:30 – 24:00 – посещение на „ЛИНКИН“ /ПВЦ профили/

ГРУПА 3

20:30 – 22:00 – посещение на „ЛИНКИН“ /алуминиеви профили/

22:30 – 24:00 – посещение на ФЕРМАТА „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“

ГРУПА 4

20.30 – 22.00 – посещение на КЦМ АД

22.30 – 24.00 – посещение на „БУЛЛТЕК“

ГРУПА 5

20:30 – 22:00 – посещение на „МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“

22:30 – 24:00 – посещение на „СЕВИК ИНОВЕЙШЪН“

Снимка: Завода на Либхер в ТИЗ