Младите лекари на Пловдив посрещнати с „Добре дошли“ от Регионалната лекарска колегия

Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз – Пловдив приветства своите нови членове с топло „Добре дошли“ и символични подаръци – знак на признателност и принадлежност към голямото лекарско семейство.

Част от подаръците бяха връчени лично от председателя на РЛК – Пловдив, който поздрави младите лекарки с уважение по повод първите им стъпки в професионалната общност.

„Нашата общност е изградена върху приемственост, доверие и професионална подкрепа. Вярваме в младите хора, защото именно те са бъдещето на медицината – носителите на нови идеи, енергия и стремеж към развитие“, подчерта председателят на колегията д-р Георги Цигаровски.

Сдружението продължава да расте не само като брой членове, но и като дух, професионализъм и взаимно уважение. Обединени от мисията да служат на пациентите, лекарите от региона изграждат силна и сплотена професионална общност.