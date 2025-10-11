Чия е вината за тежките раници на учениците?

„Истината е, че отговорността е споделена – между родителя, учителя и училището. Но нека бъдем честни – най-голямата отговорност е на родителя.“

Дебатът за тежките ученически раници отново се върна в публичното пространство – този път по повод коментар на Диян Стаматов, дългогодишен училищен директор и бивш заместник-министър на образованието. В публикация във фейсбук той разви тезата, че родителите носят най-голяма отговорност за това колко тежка е раницата на детето им.

„Отговорността е споделена – между родителя, учителя и училището. Но нека бъдем честни – най-голямата отговорност е на родителя“, пише Стаматов.

По думите му в началните класове именно родителите решават какво влиза в чантата – а освен учебници и тетрадки, там често се оказват и играчки, лакомства, сувенири и пълни бутилки с вода. „Всичко, което прави детството цветно, но и раницата – тежка“, добавя той.

Според Стаматов, дори и с въведените в училищата шкафчета – част от национална програма, реализирана между 2007 и 2013 г. – проблемът не може да бъде решен, ако родителят не поглежда редовно какво носи детето му.

„И най-добрите шкафчета няма да направят раницата лека, ако родителят не погледне вътре. Всеки ден. Родителят е този, който може да отвори ципа и да реши – колко тежък ще бъде денят на неговото дете“, завършва той.

Темата за тежките раници е сред хроничните проблеми в образователната система – въпреки препоръките на МОН, реални мерки засега липсват.