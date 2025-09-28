МГ чества 55 години с куп събития  

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ стартира честванията на 55 години от създаването на елитното школо. Юбилеят ще бъде отбелязан подобаващо, с куп събития.

Утре се организира Ден на отворените врат с представяне на ключови места в гимназията, свързани с нейната история. Вечерта на 29 септември пък е планирана голямата среща с настоящи и бивши възпитаници на училището. Тя започва в 18:15 ч.

Юбилейната година преминава под мотото „Приемственост, традиции, постижения, бъдеще“ и включва редица инициативи, сред които традиционният турнир по математика „Димо Малешков“ на 25 октомври и награждаването на победителите на 29 октомври.

През 1970 г. училището е основано като част от националната мрежа математически гимназии и вече повече от половин век е символ на традиции, постижения и високи стандарти в образованието. Ученици и възпитаници на гимназията са носители на медали от международни олимпиади и конкурси, а днес бивши „МГ-йци“ са утвърдени учени, преподаватели и предприемачи.