Гледаме на центъра финала на Световното по волейбол

Пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да гледат на открито финала на Световното първенство по волейбол, в който националите ни ще играят за златото срещу Италия или Полша. Организацията на общоградското гледане на мача е на Община Пловдив, а събитието анонсира в личния си фейсбук профил кметът Костадин Димитров.

„ОГРОМНИ СТЕ, МОМЧЕТА! България отива на финал! Утре в 13:00 всички ще викаме за вас! Пловдив – финалът е на фонтана пред общината! Организираме голям екран, елате да подкрепим отбора! Студиото започва в 12:30. БЪЛГАРИ – ЮНАЦИ!“, написа Димитров в социалната мрежа.