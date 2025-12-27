„Купи и дари“ с рекорден резултат: 12,5 тона храна достигнаха до нуждаещи се в Пловдив и региона

В навечерието на празниците, когато надеждата и човешката съпричастност са по-нужни от всякога, Пловдив отново показа, че има голямо сърце. За втора поредна година Ротари, Ротаракт и Интеракт клубовете в града обединиха сили в благотворителната кампания „Купи и дари“, за да подадат ръка на хора и семейства в затруднено положение.

Инициативата, реализирана съвместно от Интеракт клуб Пловдив–Филипопол, Ротаракт клуб Пловдив–Филипопол, Ротаракт клуб Пловдив, както и от Ротари клуб Пловдив–Филипопол, Ротари клуб Пловдив–Пълдин и Ротари клуб Пловдив–Интернешънъл, отново доказа, че когато поколенията се обединят в името на доброто, резултатите са повече от впечатляващи.

През три поредни уикенда – 15–16, 22–23 и 29–30 ноември, пред магазини Kaufland и LEXI, десетки доброволци стояха рамо до рамо, приканвайки хората не просто да пазаруват, а да даряват надежда. Така бяха събрани 12,5 тона хранителни продукти от първа необходимост – рекорден резултат, многократно надхвърлящ постигнатото през предходната година.

„Миналата година събрахме малко над 2 тона. Тази година повярвахме, че можем повече – и го доказахме“, споделя Никола Андреев, президент на Интеракт клуб Пловдив–Филипопол.

Разширяването на кампанията, включването на повече магазини и неуморният доброволчески труд превърнаха „Купи и дари“ в истинско движение на добротата.

Събраните дарения достигнаха до всички 19 населени места в община Марица, село Брестовица, район Централен и район Западен на Пловдив, както и до Дом за възрастни хора „Св. Василий Велики“. Помощта беше насочена към хора, за които празничната трапеза често е лукс, а не даденост.

В рамките на кампанията бяха извършени и конкретни раздавания на място – 500 кг хранителни продукти достигнаха до Клуба за възрастни хора в с. Брестовица, а 2000 кг – до центъра за бежанци Ukraine Support & Renovation и до Дом за възрастни хора „Св. Василий Велики“. Навсякъде доброволците бяха посрещнати с благодарни погледи, топли думи и сълзи от радост – най-истинската награда за всеки, вложил сърце в тази кауза.

„Благодаря на всички граждани, които подкрепиха кампанията. Вашата щедрост ясно показва, че Пловдив е град, който не остава безучастен към човешката нужда“, споделя Хачик Язъджиян, президент на Ротари клуб Пловдив–Филипопол.

„Изказвам искрената си благодарност към интеракторите и ротаракторите, които с часове стояха на смени, разговаряха с дарителите и вложиха усилие, енергия и сърце. Гордея се с младите хора, които доказват, че добротата е жива. Изразявам признателност и към всички ротарианци, както и към всички, които се включиха в пакетирането, доставките, осигуряването на транспорт, складове и кашони. Това е общ успех.“

Инициативата „Купи и дари“, създадена от младежките структури на Rotary International през 2007 г., вече близо две десетилетия променя животи. В Пловдив тя се превърна в символ на съпричастност, солидарност и надежда.

Защото понякога един пакет с храна означава много повече от продукти.

Означава грижа.

Означава човечност.

Означава, че не си сам.