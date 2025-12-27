Пловдивчани създадоха безплатен калкулатор за ресто в евро и лева

С наближаването на 2026 г. и въвеждането на еврото в България наред с очакванията за новата валута нарастват и притесненията сред дребните търговци, свързани с работата с две парични единици и риска от грешки при връщането на ресто. За да улеснят прехода, младо семейство програмисти от Пловдив разработи безплатен онлайн калкулатор, който автоматично изчислява ресто в лева и евро, съобщава NOVA.

Платформата позволява бързо и точно пресмятане на суми и вече е привлякла интереса на десетки хиляди потребители още преди страната да стане част от еврозоната. Идеята е насочена основно към малкия бизнес – търговци на пазари, таксиметрови шофьори и хора без специализирани разплащателни системи.

Сайтът работи чрез въвеждане на платената сума, след което системата изчислява точния размер на рестото. Само в първите дни след пускането му платформата е посетена от над 20 хиляди души, а представянето ѝ в социалните мрежи е достигнало стотици хиляди потребители – знак за нарастващ интерес към практични решения в навечерието на валутната промяна.

Калкулаторът може да служи не само на търговците, но и на клиентите като допълнителна проверка за коректност при разплащанията.