„Медикус Алфа“: Потърпевши сме от силни лични пристрастия и политически игри

​Ръководството на частната болница „Медикус Алфа“ излезе в позиция след решението на здравното министерство да отнеме разрешението му за лечебна дейност. „Заповедта относно болничната дейност не е получена официално и съответно не е влязла в сила“, подчертават от болницата.

От там посочват, че решението касае единствено стационарната (болнична) дейност на СХБАЛ „Медикус Алфа“. „Тъй като заповедта подлежи на обжалване по законов ред и не е влязла в сила, болничната дейност на този етап продължава да функционира нормално при спазване на всички медицински стандарти. И да влезе в сила т.н. решение на МЗ, съвсем скоро по законов път ще си върнем лиценза. В случая сме потърпевши от силни лични пристрастия и политически игри“, заявяват от „Медикус Алфа“.

Допълват, че извънболничната помощ, Медико-денталния център „Медикус Алфа“ работи денонощно и без прекъсване. “ Всички амбулаторни прегледи, консултации, ЯМР и Скенер диагностика, лабораторни изследвания, гастро и колоноскопии, цистоскопии, стоматологична помощ и всички останали процедури, упоменати в сайта, се извършват по обичайния си график. Медико-дентален център „Медикус Алфа“ е самостоятелно лечебно заведение и дейността му не е засегната от „издадената заповед““, уточняват още в позицията си от болницата.

​Заявяват още, че всички предварително записани часове за консултации, изследвания и прегледи остават валидни и графикът не се променя.