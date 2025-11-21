Кампания и мирно шествие в Пловдив срещу насилието

През месец ноември 2025г. в гр. Пловдив се провежда информационна кампания по темата за насилието над жени и други уязвими групи хора (деца, ЛГБТИ хора, роми, мигранти, хора с увреждания). Тя включва информационни щандове в Центъра на града до надписа Together с подписка за предприемане на конкретни мерки от страна на правителството относно насилието в България, както и мирно шествие на 25.11.2025 – Международния ден за елиминиране на насилието над жени и половобазираното насилие.

Организатори на пловдивската кампания са Фондация „Поглед“ и неформалното сдружение „Люта Хала“, съвместно със софийската фондация „Билитис“. Кампанията е част от проекта “Смелостта на говорим” на фондация „Билитис“, който е финансиран от Български фонд за жените и Европейски Съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на авторите на кампанията и не отразяват непременно тези на БФЖ, ЕС, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия или на ЕК. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕК и нейните структури могат да бъдат държани отговорни за тях.

Повод за кампанията са 22-те убийства на жени от началото на 2025г., наречени фемициди (убийства на жени заради пола им), както и постоянните новини за тежко и продължително насилие над жени и деца от страна на техни близки и роднини мъже. Според организаторите, за причините за насилието не се говори и не се действа на практика, а се споменават само резултатите от него. Основната цел на кампанията „Смелостта да говорим“ е да се повиши чувствителността на гражданите относно причините за насилието над жени и други уязвими хора, да не се обвиняват жертвите на насилие, както и да се мотивират гражданите да сигнализират и да се подкрепят при такива случаи.

На 23.11.2025 от 12 до 16 часа и на 24.11.2025 от 14 до 18 часа щандът на кампанията ще бъде срещу стълбите с надписа Together в Центъра и гражданите ще могат да си вземат брошури с полезна информация, ресурси и контакти за подкрепа, да поговорят с организаторите за причините за насилието, за което чуваме и четем всеки ден, да подпишат петицията към отвореното писмо на организаторите, което ще бъде изпратено на парламента и омбудсмана през януари 2025г. В него всички подписали апелират за спешни действия с цел предотвратяване и намаляване на насилието в страната, с фокус жените и другите най-уязвими хора. Пълните искания и подписката вижте тук: https://www.peticiq.com/502499

На 25.11.2025г. от 17:30 часа до Централна поща ще започне ежегодното шествие по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени, което ще се проведе в Пловдив за четвърти път. То ще завърши в 19:00 часа до Римски стадион на Джумаята, където организаторите ще почетат с арт инсталация живота на 22-те убити жени от началото на годината.

https://www.facebook.com/events/3776055179370291

Говорим, защото насилието не започва с удар – то започва с неравенствата, страха и мълчанието!

Говорим, защото всяка форма на насилие има причина, и тя често е в несправедливостта – в бедността, в зависимостите, в ролите, които ни налагат, в предразсъдъците, в разделението на „ние“ и „те“!

Говорим, защото искаме държава, която защитава всички, а не подминава някои!

Насилието над жени и други уязвими хора не може да бъде повече премълчавано!

Насилието не е личен, а обществен проблем!