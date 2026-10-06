График за почистване на дъждоприемни шахти и линейни отводнители до 09 октомври

За запушени дъждоприемни шахти, счупени и липсващи капаци пловдивчани могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето кои шахти ще чистят по график специализираните екипи:

На 05 октомври (понеделник) – бул.“Пещерско шосе“, ул.“Просвета“ /подлез на кв.“Прослав“/, бул. „Васил Априлов“ от моста на р. Марица до Голямоконарско шосе, ул. „Васил Левски“

На 06 октомври (вторник) – бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“, Подлез на бул. „Шести септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Авксентий Велешки“, бул. „Цар Борис III Обединител“ от бул. „Дунав“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Дунав“

На 07 октомври (сряда) – бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, р-н Северен в пространството между ул. „Марица-север“, мост над Напредък, бул. „Северен“, ул. „Васил Левски“

На 08 октомври (четвъртък) – бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, р-н Северен в пространството между ул. „Марица-север“, мост над Напредък, бул. „Северен“, ул. „Васил Левски“

На 09 октомври (петък) – бул. „Васил Априлов“ – от пл. „Гарата“ до бул. „Марица-юг“, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Марица-север“, бул. „Марица-юг“ от ул. „Крайна“ до кръстовище с бул. „Източен“, мост на завод Напредък