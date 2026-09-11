Управляващото мнозинство: Край на “делата шамари”

„Край на „делата шамари“. Законодателни промени осигуряват защита на свободата на словото“, обявиха днес от групата на Прогресивна България в парламента.

Управляващото мнозинство заяви, че приема законопроект, който има за цел да защити правата на журналисти, медии, правозащитници и всички, които отстояват обществения интерес.

„Промените в Гражданския процесуален кодекс са сигурна гаранция за защита на свободата на словото и информацията“, подчертаха на съвместен брифинг народните представители от ПГ “Прогресивна България” проф. Янка Тянкова, Николета Тодорова, Даниела Николова-Кършева и Ирина Асиова-Диамант.

С приетите на първо четене в пленарна зала промени в Гражданския процесуален кодекс се създават мерки за възпрепятстване от предявяване на неоснователни искове или съдебни производства, които се използват за сплашване и тормоз над журналисти, правозащитници, медии и организации на гражданското общество, ангажирани с въпроси от обществен интерес – т.нар. “SLAPP дела” или “дела шамари”.

Законопроектът напълно въвежда и изискванията на европейската директива за защита на лицата, ангажирани в публично участие.

В ГПК се създава нова глава „Производство поради публичното участие на ответника“. Като мярка за ефективна защита по делата шамари се урежда възможност за прекратяване на производството от съда на ранен етап чрез решение по същество.

В законопроекта са изброени и индикатори за дела шамари, като неравнопоставеност между страните, необоснованост, непропорционалност или прекомерност на иска сплашване, тормоз или заплахи от страна на ищеца, включително чрез медийни публикации, икономически или политически натиск и др.

Като специална мярка срещу злоупотребата с права се въвежда правилото, че обезпечение на иск – налагане на запори и възбрани, в производство поради публичното участие не се допуска, ако не са представени убедителни писмени доказателства.