Директният влак Русе – Пловдив се запазва след гражданската петиция

От 13 декември линията ще се движи с ново разписание, но без прекачване в Горна Оряховица

Директната железопътна връзка между Русе и Пловдив ще продължи да съществува и след въвеждането на новия график за движение на влаковете от 13 декември 2026 г. Това е било потвърдено на спешна среща, инициирана от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев след граждански сигнали и петиция за запазване на направлението.

Петиция иска да запази директния влак Русе – Пловдив

Така опасенията, че пътуването между двата града ще изисква прекачване в Горна Оряховица, не се оправдават. С новия график се променят часовете на движение, но композицията ще пътува директно по маршрута Русе – Пловдив – Русе.

По-ранно пътуване от Пловдив

Новото разписание ще бъде обслужвано от „Ивкони Експрес“ и влиза в сила на 13 декември.

В посока Русе – Пловдив влакът ще тръгва в 4:30 часа вместо досегашните 4:40, като часът на пристигане в Пловдив остава в същия диапазон.

По-съществена е промяната в обратната посока. От Пловдив за Русе влакът ще потегля в 13:15 часа вместо в 16:05. Пристигането в Русе е предвидено за 20:20 часа, вместо досегашните 23:12.

В Горна Оряховица е предвиден 10-минутен престой, но пътниците няма да сменят влака.

Новият график включва и допълнителни спирки по направлението между Горна Оряховица и Русе. Те са предназначени да улеснят пътуването на хората, които работят или учат в населените места по маршрута.

Общественото обсъждане продължава

Промените са обсъждани на обществени срещи в Горна Оряховица на 5 октомври и в Пловдив на 6 октомври. Предстои и обсъждане в София.

Гражданите могат да изпращат предложения и становища за новия график и организацията на железопътния транспорт до края на октомври на projectbdz@bdz.bg и office@ivkoni-express.com.

Отделно е потвърдено, че влаковете, преминаващи през гара Павликени, няма да бъдат спирани или съкращавани и ще продължат да се движат по досегашния си ред.