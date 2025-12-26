Откритата сцена на площад „Стефан Стамболов“ ще събере деца таланти и утвърдени пловдивски музиканти в празничния ден 26 декември. Програмата започва в 12:00 часа и продължава до вечерта с два концерта с различен музикален заряд.

По обяд на сцената ще излязат участници от телевизионното предаване „Ася в страната на талантите“, излъчвано по Пловдивската обществена телевизия Тракия. Концертът ще бъде воден от създателя и водещ на формата Ася Антонова. Проектът се утвърди през годините като платформа за изява на деца с изявени способности в музиката, танца и сценичните изкуства, давайки първа сцена на млади изпълнители от цялата страна.

Следобедът ще премине в рок ритъм. От 17:00 часа на откритата сцена ще свири Polinerock’s Project Band – пловдивска формация, свързана с фестивала PolineROOOCK Fest и едноименния рок клуб в града. Групата е проектна формация, създадена по инициатива на Владислав Полинчев, и обединява опитни местни музиканти в различни конфигурации.

Polinerock’s Project Band е добре позната на пловдивската публика с мощното си рок звучене и класическо сценично присъствие. Формацията често подкрепя млади изпълнители, като ги кани да споделят сцената с утвърдени музиканти. През 2025 г. групата беше сред ключовите участници в 18-ото издание на фестивала PolineROOOCK на Летния театър на Бунарджика.

Концертите са с вход свободен и са част от празничната програма на Община Пловдив за коледните и новогодишните дни.